Liam Carey - Concerto for Piano & Electronics

Британский композитор Лиам Кэри совершенно не согласен с евангельскими предостережениями, приводимыми почтенными Марком, Лукой и Матфеем, о негодности старых мехов для молодого вина. В форму классического концерта он облек свое сочинение, где звучит симбиоз традиционного фортепьяно с электроникой.
Три части двадцатипятиминутного концерта с подчеркнуто классическими названиямиAllegro, Adagio Sostenuto и Rondo вобрали в себя игру Иэна Бакла на фортепьяно рядом с большим экраном. В первой части, Allegro, на экран проецируются, то убыстряя, то замедляя темп в соответствии с музыкой, 214 отрывков из выступлений различных оркестров, преимущественно симфонических, но есть и отрывки с анимацией, индонезийским гамеланом, рок-группой. Динамика смены изображений точно связана с игрой пианиста. Вторая часть решена иначе. Сначала мы видим лишь мерцающий экран со сменой геометрических фигур и слышим чисто электронное звучание, потом к нему присоединяется «живой» пианист. Все здесь происходит плавно и замедленно в соответствии с названием: Adagio Sostenuto, плавно перетекая в финальную часть, где игра пианиста сопровождается на экране уже иными отрывками. Здесь фортепьяно превращается в перкуссионный инструмент и руки невидимых исполнителей манипулируют внутри него. В нескольких эпизодах к этой технике прибегает и пианист на сцене. Так заканчивается концерт.
YouTube позволит вам увидеть все вышеописанное и самостоятельно оценить новую работу композитора из Ливерпуля. На мой взгляд, эксперимент Кэри удался: и мехи выдержали, и вино не прокисло. А как вам кажется?
страна: Великобритания, Испания, Македония, Сербия
музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
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