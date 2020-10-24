Liam Carey - Concerto for Piano & Electronics

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Liam Carey - Concerto for Piano & Electronics

24.10.2020

Liam Carey - Concerto for Piano & Electronics
Британский композитор Лиам Кэри совершенно не согласен с евангельскими предостережениями, приводимыми почтенными Марком, Лукой и Матфеем, о негодности старых мехов для молодого вина. В форму классического концерта он облек свое сочинение, где звучит симбиоз традиционного фортепьяно с электроникой.

Три части двадцатипятиминутного концерта с подчеркнуто классическими названиямиAllegro, Adagio Sostenuto и Rondo вобрали в себя игру Иэна Бакла на фортепьяно рядом с большим экраном. В первой части, Allegro, на экран проецируются, то убыстряя, то замедляя темп в соответствии с музыкой, 214 отрывков из выступлений различных оркестров, преимущественно симфонических, но есть и отрывки с анимацией, индонезийским гамеланом, рок-группой. Динамика смены изображений точно связана с игрой пианиста. Вторая часть решена иначе. Сначала мы видим лишь мерцающий экран со сменой геометрических фигур и слышим чисто электронное звучание, потом к нему присоединяется «живой» пианист. Все здесь происходит плавно и замедленно в соответствии с названием: Adagio Sostenuto, плавно перетекая в финальную часть, где игра пианиста сопровождается на экране уже иными отрывками. Здесь фортепьяно превращается в перкуссионный инструмент и руки невидимых исполнителей манипулируют внутри него. В нескольких эпизодах к этой технике прибегает и пианист на сцене. Так заканчивается концерт.

YouTube позволит вам увидеть все вышеописанное и самостоятельно оценить новую работу композитора из Ливерпуля. На мой взгляд, эксперимент Кэри удался: и мехи выдержали, и вино не прокисло. А как вам кажется?



© & (p) 2020 Accidental Records

3 tks / 25 mins

(Liam Carey – comp; Ian Buckle – performer;)

Линк предоставлен Accidental Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dusan Jevtovic - If You See Me

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Испания, Македония, Сербия
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
Талантливого гитариста, барселонского серба Душана Евтовича наши читатели могли запомнить по многочисленным релизам в разных форматах, обозревавшихся на сайте. Как правило, все эти работы выходили под логотипом MoonJune Records. Но свой ...
подробнее
21.07.2020

Dylan Jack Quartet - The Tale Of The Twelve-Foot Man

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Этот релиз приглашает нас на джазовую кухню Бостона, где готовят довольно интересные блюда. Ранее мы встречались и с лидером Dylan Jack Quartet барабанщиком, композитором и педагогом (он преподает историю джаза в колледже Эмерсона) Диланом ...
подробнее
26.04.2020

Edson Natale - Âmbar – Os Afluentes da Música

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия
  • музыкальный стиль: кроссовер
Эдсон Натале – личность необычайно многогранная. В Бразилии он известен как журналист, писатель, музыкальный менеджер и музыкант. На его счету немало альбомов, записанных как в разнообразных коллаборациях, так и в сольном варианте. ...
подробнее
15.07.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com