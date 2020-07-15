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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Edson Natale - Âmbar – Os Afluentes da Música

15.07.2020

Edson Natale - Âmbar – Os Afluentes da Música
Эдсон Натале – личность необычайно многогранная. В Бразилии он известен как журналист, писатель, музыкальный менеджер и музыкант. На его счету немало альбомов, записанных как в разнообразных коллаборациях, так и в сольном варианте. Последний по времени диск был выпущен Натале в 2019 году, а в мае этого года увидел свет новый альбом Âmbar – Os Afluentes da Música, что в переводе с португальского означает «Янтарь – Богатство музыки». Такое название, конечно же, требует пояснений. Дело в том, что этот проект Эдсона глубоко концептуален. Янтарь, по Натале, - это символ преемственности, напоминающий о миллионах деревьев, росших когда-то на нашей планете, след которых остался в этом маленьком желтом искрящемся камешке. Музыка же – это огромная река со множеством притоков, протекающая через все страны и континенты, охватывающая весь земной шар. Кроме того, «янтарь посредством музыки, искусства и поэзии напоминает нам о временах, когда фундаментализм, насилие и нетерпимость пытались – с обилием криков, воплей и предательств – жадно рвать красоту, терпимость и свободу. Они потерпели неудачу». Несколько туманно, но гуманистическая основа концепции ясна.

Богатство музыки Натале раскрывает в семи треках-частях своего проекта, каждый из которых посвящен различным видам этого богатства. Тут есть, скажем, богатство будущего и богатство географических мест, богатство разнообразия и богатство слов. Для реализации этого сложного проекта Эдсон задействовал большую группу исполнителей, подбирая в каждом случае разные краски – человеческие голоса, квартет саксофонов, звук гитары и звук аккордеона, скрипки и так далее. Чисто в музыкальном плане определить стилистику здесь очень сложно. Эдсон не стремился следовать какому-то одному направлению, а использовал широкий спектр выразительных средств. Результат выглядит довольно впечатляющим. Несмотря на сравнительно небольшой объем альбома, в нем чувствуется по=настоящему эпическая мощь, что не может не привлекать внимание к этому необычному проекту.

© & (p) 2020 Spin Music

7 tks / 37 mins

(Edson Natale – g, voice, tenor g; Nailor Proveta – cl; Toninho Ferragutti – acc; Mauricio Badé – congas, maracas, bolachão; Ana Karina Sebastião, Ronaldo Gama – b; Vanessa Moreno – voc; Salloma Salomão (Portuguese), Debora Pill (German), Gabriel Natal (Greek), Danilo Salgado (Portuguese and English), Fernando Velazquez (Spanish) and Fernanda Ramone (Chinese) – voice; Beatriz Pacheco – ss; Danilo Rocha – as; Leonardo Brandão – ts; Wellington Souza – bars; Gustavo Ruiz – SH-2000 g, synth; Patrícia Ribeiro – cello; Paulo Freire – viola; Tuco Marcondes – banjo; Alex Braga – vi;
João Taubkin – guembri; Gustavo Ruiz – el. tanpura; Hugo Hori – fl; Lincoln Antonio – p; Manoel Cordeiro – g; Maurício Pereira – keyb,voice; Elizah Rodrigues – voice;)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН

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стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
кроссовер

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