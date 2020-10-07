Andrew Gutauskas - Look Out!

Американский музыкант с литовскими, судя по фамилии, корнями Эндрю Гутаускас играет на баритон-саксофоне, пишет музыку для кино, делает аранжировки и преподает. Гутаускас является лауреатом Грэмми за 2018 год (музыка к короткометражному фильму Baby Won't You Please Come Home, , участвует во многих проектах – как с большими, так и с камерными составами: Charlie Rosen’s Broadway Big Band & 8-Bit Big Band, the Dan Pugach Nonet, Kyle Saulnier’s Awakening Orchestra, Lucas Pino’s No-Net Nonet, Manuel Valera's New Cuban Express Big Band, Miho Hazama’s M_Unit и так далее.
Look Out! – второй альбом Гутаускаса и его название намекает на генетическую связь с первой работой Эндрю, ЕР под названием Look Up!, выпущенным также на Outside in Music в 2017 году. У названия этого свой, особый смысл. « Когда вы в последний раз слушали альбом, смотрели фильм или телешоу, читали книгу, шли по улице, ели что-нибудь вкусное, собирали яблоки или беседовали с друзьями, не глядя на телефон?» - спрашивает Эндрю: «Мы на грани того, чтобы отказаться от реальности, красивой и полноценной, ради той, что усеяна тревогами и страхом. Обратите внимание!». Согласен с ним на сто процентов! Look Out! записан составом, меняющимся от трио до квартета, в котором играют хорошо знакомые Гутаускасу басист Джош Пэрис и ударник Крис Смит, а также, в качестве гостей, тромбонисты Роберт Эдвардс и Вилли Эпплуайт. Всю музыку для альбома Эндрю писал, ориентируясь именно на этих исполнителей: « Как любая дружба основана на искренности, я писал музыку, имея в виду этих музыкантов и веря, что они вложат весь свой профессионализм в мою музыку для создания коллективного саунда…»
Получилось! Бесспорно, получилось! Look Out! – очень симпатичный альбом, с запоминающимися мелодиями и даже с легким оттенком музыкального юмора в сольных партиях баритон-саксофона. Отлично выглядят и дуэты двух низкоголосых инструментов – баритон-саксофона и тромбона. Из восьми композиций альбома семь – сочинения Эндрю Гутаускаса, а еще одна – отличный сюрприз для фэнов сериала «Игра престолов»: аранжированная Эндрю для джазового ансамбля музыка Рамина Джавади, являющаяся основной музыкальной темой сериала, в которой он играет на сопрано-саксе. Я слушал и эту аранжировку, и весь альбом с искренним удовольствием, чего и вам желаю!
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