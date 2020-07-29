Benny Rubin Jr. - Know Say Or See

Бенни Рубин-младший – музыкант - саксофонист из поколения «молодых львов», активно завоевывающих в последние годы место под джазовым солнцем. Родился он в городе Флинт, Мичиган, там же начал заниматься музыкой, но когда успехи и талант Бенни стали очевидны, семья в 2013 году переехала в Детройт, где Рубин окончил в 2017 году Detroit School of Arts и стал активно работать на местной джазовой сцене. В 2015 и 2017 годах он много выступал в Европе – Германии, Польше, Франции, Дании и других странах. Получив грант, Бенни перебрался в Нью-Йорк для учебы в New School of Performing Arts, но еще до этого выпустил свой первый альбом What's Next? (2017). В джазовой столице мира он освоился довольно быстро, поработал с такими людьми, как Адам Рудольф, Лонни Плаксико, Антуанетта Монтегю, участвовал в записи альбома-трибьюта Джери Аллен Life Time, а с 2018 года со своим квартетом стал хауз-бэндом в клубе Sound Bite.
С этим же квартетом, в котором подобрались столь же молодые и честолюбивые музыканты, как и он сам, Бенни записал представляемый нами свой второй альбом Know Say Or See. В его программу вошли шесть композиций Рубина и два кавера. И в первом же треке Know Бенни Рубин, что называется, показывает товар лицом: головокружительное соло на тенор-саксофоне без аккомпанемента, переводящее затем композицию в блюзовое русло, где очень достойно выглядит басист Адам Ольшевски. В следующей композиции Say весьма заметен, помимо лидера, пианист Лекс Кортен. Новый всплеск необычайной экспрессии и высокой интенсивности звучания поджидает слушателя в пьесе Flint Water Crisis, где Рубин опять-таки играет на теноре, а вот Down They Go выглядит этаким парадом всех участников квартета. Если по музыке Рубин выглядит типичным колтрейнистом, то страсть, с которой он играет заставляет вспомнить скорее другого гения прошлых лет – Чарли Паркера, хотя как раз на альте он выглядит не столь впечатляюще. А в общем – очень и очень интересный музыкант, о котором мы наверняка еще услышим.
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8 tks / 58 mins
(Benny Rubin Jr. – ts, as; Lex Korten – p; Adam Olszewski – b; JK Kim – dr;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН