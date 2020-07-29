Benny Rubin Jr. - Know Say Or See

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Benny Rubin Jr. - Know Say Or See

29.07.2020

Benny Rubin Jr. - Know Say Or See
Бенни Рубин-младший – музыкант - саксофонист из поколения «молодых львов», активно завоевывающих в последние годы место под джазовым солнцем. Родился он в городе Флинт, Мичиган, там же начал заниматься музыкой, но когда успехи и талант Бенни стали очевидны, семья в 2013 году переехала в Детройт, где Рубин окончил в 2017 году Detroit School of Arts и стал активно работать на местной джазовой сцене. В 2015 и 2017 годах он много выступал в Европе – Германии, Польше, Франции, Дании и других странах. Получив грант, Бенни перебрался в Нью-Йорк для учебы в New School of Performing Arts, но еще до этого выпустил свой первый альбом What's Next? (2017). В джазовой столице мира он освоился довольно быстро, поработал с такими людьми, как Адам Рудольф, Лонни Плаксико, Антуанетта Монтегю, участвовал в записи альбома-трибьюта Джери Аллен Life Time, а с 2018 года со своим квартетом стал хауз-бэндом в клубе Sound Bite.

С этим же квартетом, в котором подобрались столь же молодые и честолюбивые музыканты, как и он сам, Бенни записал представляемый нами свой второй альбом Know Say Or See. В его программу вошли шесть композиций Рубина и два кавера. И в первом же треке Know Бенни Рубин, что называется, показывает товар лицом: головокружительное соло на тенор-саксофоне без аккомпанемента, переводящее затем композицию в блюзовое русло, где очень достойно выглядит басист Адам Ольшевски. В следующей композиции Say весьма заметен, помимо лидера, пианист Лекс Кортен. Новый всплеск необычайной экспрессии и высокой интенсивности звучания поджидает слушателя в пьесе Flint Water Crisis, где Рубин опять-таки играет на теноре, а вот Down They Go выглядит этаким парадом всех участников квартета. Если по музыке Рубин выглядит типичным колтрейнистом, то страсть, с которой он играет заставляет вспомнить скорее другого гения прошлых лет – Чарли Паркера, хотя как раз на альте он выглядит не столь впечатляюще. А в общем – очень и очень интересный музыкант, о котором мы наверняка еще услышим.

© & (p) 2020

8 tks / 58 mins

(Benny Rubin Jr. – ts, as; Lex Korten – p; Adam Olszewski – b; JK Kim – dr;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
хард-боп

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Angela Turone & Chris Platt - Sounds of Brazil

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Сладкая грусть бразильской музыки пленила множество людей во всем мире. Миллионы с удовольствием ее слушают, тысячи, с большим или меньшим успехом, ее исполняют. Среди последних – и канадский дуэт из Торонто вокалистки и пианистки Анджелы ...
подробнее
02.06.2020

Anson Wright - Only Love

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень необычный джазмен предстает сегодня перед нами со своим новым альбомом Only Love. Энсон Райт никак не желает вписываться в привычные схемы. Это настоящий человек Ренессанса по разнообразию своих дарований. Уроженец Нью-Йорка, ...
подробнее
11.03.2020

Anthony Jefferson - All I Am

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Доминиканская республика, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Черный и темно-синий фон обложки, на которой луч света выхватывает только часть лица вокалиста, сразу настраивает на лад камерный, интимный, на джаз, который хорош для небольших клубных аудиторий. В принципе, так оно и получается. Теплый ...
подробнее
24.02.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com