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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Douglas Olsen - 2¢

22.11.2020

Douglas Olsen - 2¢
Необычное название альбома, необычная обложка, где на руке лежат две монетки с профилем Авраама Линкольна на реверсе – уже одно это привлекает внимание к данному релизу. Вполне возможно, что рука на обложке принадлежит создателю этого проекта Дугласу Ольсену. Сам он говорит о нем так: «Музыка 2 Cents отражает мои разнообразные музыкальные интересы. Мне хотелось записать и продюсировать проект, который вобрал бы в себя широкий спектр стилей и направлений, от бибопа к современному джазу и аутентичной латинской музыке. Звездная команда музыкантов, участвовавших в записи, помогла воплотить в жизнь мое видение каждой из композиций. С выпуском этой записи я рад поделиться своими музыкальными идеями, или, можно сказать, моими «Двумя центами» со всем миром!»

Прослушав весь альбом, могу утверждать, что Дуглас поскромничал. Сильно поскромничал. Не собираюсь оценивать его работу в центах и долларах, но это очень крепкий проект, несомненно порадующий любителей постбопа и латинского джаза. Именно эта стилистика – основа творческого бэкграунда трубача и флюгельгорниста Дугласа Ольсена. Он много лет работал в различных больших и малых составах, преимущественно в Новой Англии, исполняя джаз, поп-рок, латину, много лет занимается он и преподавательской деятельностью, руководит также двумя собственными составами: ансамблем Latin Bash и квинтетом Дугласа Ольсена.

В своем новом альбоме Ольсен исполняет преимущественно музыку собственного сочинения, а также три характерных для его вкусов кавера - Algo Bueno Диззи Гиллеспи, Miles Rumba кубинского музыканта Гендриксона Мена Диаса и пьесу Boperation Фэтса Наварро и Ховарда МакДжи. Да и в собственных пьесах Ольсена постбоп и латина также постоянно соседствуют. В общем, он – достойный и последовательный наследник идей Диззи о синтезе этих двух направлений. В этом качестве я и рекомендую 2¢ нашим читателям.

© & (p) 2020

9 tks / 52 mins

(Douglas Olsen – tp, flg; Dino Govoni – ts, as; Angel Subero – tb, guiro; Yaure Muniz – tp;

Tucker Antell – ts; Tim Ray – p; Dave Zinno – b; Mark Walker – dr; Ernesto Diaz – congas;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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