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The Moore-McColl Jazz Society - Electric Fantastic
01.08.2020
Звуки этой музыки добрались до нас с американского Юга, точнее из Атланты, Джорджия. Именно там живут и работают пианистка и вокалистка Бет Мур и гитарист и вокалист Ченс МакКолл. Познакомились они в 2014 году благодаря общему другу. Несколько позже Ченс пригласил Бет поучаствовать в сольной записи, и был поражен ее музыкальными талантами. С тех пор музыканты лелеяли надежду поработать над совместным проектом, и час для этого настал в 2019 году.
Новый коллектив Бет и Ченс назвали The Moore-McColl Jazz Society, пригласив к участию в нем лучшую ритм-группу Атланты – ударника Джоэля Морриса и басиста Тима Окойна, а также духовую секцию, для участия в которой Ченс вызвал из Тампы, Флорида своего племянника Деклейна Уорда (альт-саксофон) вместе с его школьным другом Калебом Латтимором (труба). Третьим в духовой секции стал тенор-саксофонист Кристофер Олпейр. Программу первого альбома Electric Fantastic составили композиции обоих лидеров, Бет Мур и Ченса МакКолла. Альбом был записан вживую в одной из лучших студий Атланты - 800 East Studios.
Оба лидера единодушно признали самой удачной стартовую (она же титульная) композицию Electric Fantastic. По мнению Бет, здесь есть «отличная энергетика, резкие духовые, фанковое настроение, призывающее вас к танцу. Все здесь отлично солируют и запись вышла очень естественной в этой живьем записанной сессии». Ченс считает, что «этот трек просто захватывает вас и все исполнители показали себя в нем с самой лучшей стороны». Я обратил внимание на другое. Композиции Мур и МакКолла довольно резко отличаются по стилистике. Все вещи Ченса буквально пропитаны блюзом, причем южным блюзом. И тот же Electric Fantastic, и 800 East, и If You Really Loved Me – это классный современный блюз, причем в последнем треке МакКолл еще и поет. Пожалуй, лишь I Remember Danny Gatton не попадает под это определение. Композиции Бет Мур более лиричны и стилистически разнообразнее: тут больше джазовых и роковых элементов. Таковы Like A Symphony, Words, джазовый танец Beth’s Bounce и отличная аранжировка композиции группы Supertramp The Logical Song. Отдавая дань энергетике титульной пьесы, я все же назову лучшей единственную совместную вещь Бет и Ченса: Blues For Lonnie Williams. Тут медленный блюз и джазовая аранжировка не отрывны друг от друга, тут вкуснейшие соло трубы и саксофона, словно направляющие течение темы, наконец, сам МакКолл здесь выдал отличное гитарное соло. А весь альбом в целом это, конечно crossover с точки зрения стилистики, но все же с преобладанием блюза.
© & (p) 2020
9 tks / 52 mins
(Beth Moore - voc, p, Fender Rhodes, Hammond C3 org, Horn Arrangements; Chance McColl – el.g, voc; Joel Morris – dr, perc; Tim Aucoin – ac.b, el.b; Caleb Lattimore – tp; Christopher Alpiar – ts; Declan Ward – as; Ben Holst - pedal steel g (tk 6); Scott Rashner – tb (tk 5); Jordan Alyssa, Devynn Phoenix Robinson – backing voc (tk 2);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер,
современный блюз
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