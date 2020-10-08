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Jim Waller Big Band - Bucket List
08.10.2020
Мечты сбываются! – так можно было бы назвать этот текст. За свою долгую жизнь в музыке Джим Уоллер перепробовал, кажется, все – и только не было у него собственного биг-бэнда. И вот этот момент настал. Альбом Bucket List записан биг-бэндом полного состава, из 21 музыканта, с приглашенным ударником Уиллом Кеннеди, ранее игравшим в Yellowjackets и приглашенной для исполнения пяти стандартов вокалисткой Жаклин Сотело.
Как шел к этому проекту Джим Уоллер? Уроженец Санта-Барбары в Калифорнии, Уоллер еще в колледже сформировал группу The Deltas, с которой записал в 60-е годы два альбома. Потом он работал в джаз-роковой команде Los Blues в Лас-Вегасе и тоже записал с ней альбом. С 1977 года Уоллер живет в Сан-Антонио, играет в группе Road Apple, работает с Марвином Гаем, Эттой Джеймс, Вилли Нельсоном. Он играет на трех типах саксофонов, органе, фортепьяно и гитаре, он сочиняет и аранжирует музыку, продюсирует записи, наконец, преподает.
Для Bucket List Уоллер написал половину (семь из четырнадцати) композиций, выполнил все аранжировки и, влобавок играет в этой записи на тенор и сопрано-саксофонах, а также на органе. В целом программа альбома, во многом, благодаря таким пьесам лидера бэнда, как New Blue Funk и Funksuite 109, приобрела определенный уклон в сторону акцентированного фанка. В пьесе Blues For Los Blues Уоллер ностальгирует по джаз-роковым временам, проведенным с упомянутой группой. Но хватает здесь и классических, типичных для биг-бэндов, номеров вроде Georgia on My Mind или God Bless The Child. А наиболее впечатляющим номером программы выглядит гершвиновская Rhapsody In Blue, к исполнению которой Уоллер привлек еще и группу струнных. Из вокальных треков с Жаклин Сотело отдам предпочтение классическому варианту Georgia on My Mind. Впрочем, это все вкусовые оценки. Объективно же, Уоллеру удалось создать хороший, работающий, как машина, биг-бэнд и записать с ним очень приличный альбом, который должен порадовать любителей джаза больших оркестров.
© & (p) 2020 Jim Waller
14 tks / 69 mins
(Bill King - lead as; fl; Karlos Elizondo - lead tp; Jaime Parker - lead tb; Brian Christensen – as, fl; Dr. Adrian Ruiz – tp; Gilbert Garza – tb; Adam Carrillo – ts; Al Gomez – tp; Mark Hill – tb; Jason Galbraith – ts; Curtis Calderon – tp; Matthew Erickson - bass tb; Matthew Maldonado – ts; Lee Sparky Thomason – tp; Dr. Martin McCain – bass tb; Dr. Joey Colarusso – bars; Jason Valdez – el.g; Jim Waller – ts, ss, Hammond XK-5 org; Georgie Padilla – congas, perc (tks 1,13); Chris Villanueva – p; Jacqueline Sotelo – voc; Joe Caploe - timpani (tk 7); Jim Kalson – el. b; Andy Langham – p (tk 10); Libby Barnette - French horn (tk 7); Will Kennedy – dr; String Section (Rhapsody in Blue): Anastasia Parker, Concertmaster, Dr. Stephanie Westney, Eric Siu – vi; Yang Guo, David Wang – viola; Ken Freudigman – cello;)
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Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим,
фанк
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