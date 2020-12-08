Jesse Ryan - Bridges

Мосты – это то, что соединяет людей и культуры. Так что, название дебютного альбома саксофониста и композитора Джесси Райана глубоко символично. Джесси живет в канадском Торонто, но родился и вырос он в карибском государстве Тринидад и Тобаго, а точнее на меньшем из двух островов, на Тобаго. И в своей музыке он стремится соединить свою любовь к джазу с музыкальными традициями островной родины. Cвой одноименный коллектив он созлал в 2016 году. В трех композициях альбома Джесси привлек к участию в записи Mt. Cullane Tambrin Band, ансамбль играющий уникальную, присущую только Тобаго разновидность карибской музыки.
В целом же программу альбома составили семь пьес, из которых шесть сочинил сам Джесси Райан, а одна (. Zambian Offertory) – традиционная африканская тема в джазовой интерпретации Джесси. Историю каждой пьесы Райан рассказывает в собственноручно написанных им liner notes альбома. Афро-карибские традиции музыки Джесси заметно отличаются от более знакомой большинству слушателей афро-кубинской музыки, и это делает альбом особенно интересным. Каждый карибский остров имеет свои музыкальные особенности, в большей или меньшей степени отражающие историю взаимной диффузии африканских и европейских традиций, все это напрямую связано с историей стран карибского бассейна, которые в свое время были владениями Испании, Англии или Франции и даже с преобладанием тех или иных направлений христианства на островах.
Джесси Райан, как мне показалось, в первую очередь выступает в этом альбоме, как композитор и бэнд-лидер, его саксофон, как правило, часть коллективного саунда, он не солирует просто для демонстрации своей техники, стремясь как можно ярче представить слушателю свои сочинения. По-моему, Райану это удалось.
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