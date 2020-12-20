Leo Genovese / Mariano Otero / Sergio Verdinelli - Sin Tiempo
20.12.2020
Подобно тому, как Леонардо Павкович и MoonJune Records открыли нашим читателям индонезийский джаз и прог-рок, так же Мэтью Голомбиски и ears&eyes Records с каждым новым линком приоткрывают нам двери в джаз Аргентины. Этот релиз знакомит нас сразу с тремя музыкантами из этой страны. Пианист и композитор Лео Дженовезе учился в Университете Розарио, а затем отправился в Бостон для учебы в Berklee College of Music. В 2003 году он выпустил свой первый сольный альбом, но подлинно международную известность получил в 2006-2012 годах, гастролируя и записываясь с Эсперанцей Сполдинг. Сейчас Лео живет в Бруклине. Басист Мариано Отеро также учился в Беркли, а еще и в Консерватории Амстердама. Сегодня это очень опытный и уважаемый музыкант, записавший семь сольных альбомов и участвовавший в более, чем ста записей в качестве сайдмена. Серджио Вердинелли – один из опытнейших мастеров игры на ударных в своей стране, причем, как в джазе, так и в роке. Если говорить о джазе, то он работал с такими американскими мастерами, как Тони Малаби, Майкл Форманек, Аарон Голдберг.
Музыканты много играли друг с другом в те годы, когда Дженовезе жил в Аргентине. В 2015 году, после долгого перерыва, они пересеклись все вместе на одном из аргентинских фестивалей, и когда еще через пару лет Отеро навестил Дженовезе в Бруклине, и они немножко поиграли друг с другом просто для души, то решили, что в очередной приезд Лео на родину они обязательно попросят Серджио присединиться.
И вот это случилось. Они сыграли вместе девять композиций. Две из них написал Дженовезе, остальные семь сочинил Отеро. По составу – типичное джазовое фортепьянное трио. Но, как говорят сами музыканты, здесь нет лидера и сайдменов. В полной мере появившийся альбом – детище всех троих. Название Sin Tiempo («Вне времени»), на мой взгляд, тоже в определенной степени символично. Музыканты словно призывают забыть о каких-то стилистических ярлычках, о модных или вышедших из моды направлениях, и просто слушать, если угодно – почувствовать себя как бы четвертым участником записи. И в этом случае вы наверняка отдадите должное плотному ансамблевому звуку трио, мастерству всех его участников и их взаимопониманию. Я не смогу отделить в этой музыке импровизационную часть от заранее написанной, и, наверное, это хорошо. Это и есть настоящий джаз, который мне остается только порекомендовать нашим читателям.
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