Emie R Roussel Trio - Rythme De Passage

Rythme De Passage, пятый альбом в дискографии трио Эми Руссель, занимает в истории этого канадского джазового коллектива особое место. Этим альбомом ансамбль как бы отметил десятилетие со дня выпуска своего первого диска Temps Inégal. Событие – знаменательное само по себе, говорящее о надежности и единстве творческих связей, объединяющих участников трио, но надо отметить, что все это десятилетие карьера Emie R Roussel Trio шла неуклонно вверх. И второй, и третий альбомы коллектива признавались различными канадскими организациями диском года, в 2018 году группа была отмечена наградой «Восходящая звезда» на джазовом фестивале в Галифаксе, а кроме того, все эти годы группа активно гастролировала и по Канаде, и за ее рубежами, выступив на многих престижных площадках четырех континентов.
Для нашего сайта это первая встреча с трио, а потому – немного подробнее о его участниках. Все они – франко-канадцы. Лидер трио, чье полное имя звучит, как Эми Риу-Руссель, родилась в Монреале. Играть на фортепьяно она начала в пятилетнем возрасте, а ее первым учителем в области джазовой импровизации стал ее отец, тоже джазовый пианист. В 2011 году Эми закончила Монреальский университет по классу джазового фортепьяно, но ее профессиональная карьера началась еще раньше, а основным местом приложения творческих сил стало собственное трио, основанное годом раньше. Трио имеет классический для джаза состав, где на басу играет Николас Бедар, а на ударных – Доминик Клотье. Уроженец Квебека Бедар играет в трио с 2012 года, а параллельно участвует и в других проектах. Музыкант с опытом работы в США и Канаде, он способен исполнть музыку любой стилистики. Ударник Клотье также работает в трио с 2012 года и также какое-то время совершенствовал свое искусство в Нью-Йорке.
Для новой работы сама Эми сочинила пять композиций, а еще три принадлежат перу Николаса Бедара. Аранжировки они также разделили между собой: каждый работал с собственными композициями. Программу же Rythme De Passage музыканты построили достаточно традиционно, чередуя энергичные треки с лиричными, более медленными балладами, и открыв ее весьма динамичным номером под названием Yatse Club. В этой карусели треков я выделил бы среди темповых такие пьесы, как Agent orange и Taniata, а из баллад наибольший эмоциональный отклик вызвала Maltagliati. Эми Риу-Руссель чередует игру на фортепьяно и клавишных, а ее основной соавтор Николас Бедар также играет, как на акустическом контрабасе, так и на электрифицированном инструменте. По стилистике музыку трио можно отнести к современному мэйнстриму, а в игре ее лидера чувствуется определенное влияние таких мастеров, как Чик Кориа и Билл Эванс (в балладах). В любом случае, Эми Риу-Руссель и ее трио весьма креативны и им есть что сказать слушателю, что предвещает новые интересные работы.
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