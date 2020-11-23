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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Damià Timoner - Jerry’s Smilin’ Guitar. Tribute to The Grateful Dead

23.11.2020

Damià Timoner - Jerry’s Smilin’ Guitar. Tribute to The Grateful Dead
Grateful Dead со своим харизматичным лидером Джерри Гарсия – коллектив, прочно вошедший в историю рок-музыки, и особенно – американской. Они были одними из основоположников психоделик-рока, а впоследствии отдавали в своих работах дань фолку и кантри – стилистикам, из которых и вырос Grateful Dead. За год до своей смерти и, соответственно, распада группы, Джерри Гарсия был введен в 1994 году в Зал Славы рок-н-ролла. У группы по сей день немало горячих поклонников во всем мире. К их числу относится и гитарист с испанского острова Мальорка Дамия Тимонер.

Тимонер – опытный музыкант, записавший свой первый альбом еще в 1992 году. Всего в его дискографии на сегодня насчитывается семь альбомов. Он немало играл со многими известными мастерами, но в сольных работах чувствует себя вполне комфортно. В своем Facebook Дамия отмечает, что чаще всего «для души» слушает Grateful Dead, Allman Brothers, Deep Purple, Byrds, Genesis, The Police, Led Zeppelin, Эрика Клэптона и AC/DC. Не удивительно, что при таких вкусах очередным его альбомом стал трибьют Джерри Гарсия и Grateful Dead под названием Jerry’s Smilin’ Guitar.

Тимонер играет на акустическом инструменте – традиционной «испанке» с нейлоновыми струнами. И в этом трибьюте перед ним стояла непростая задача: передать с помощью своей акустической гитары всю многослойную красоту музыки знаменитой электрической рок-группы. На мой вкус, он справился с этой задачей блестяще. Более того, акустическая гитара смогла нащупать главное в музыке десяти, отобранных Тимонером, композиций Grateful Dead, очистив этот крепкий «скелет» от всего, во что он был «одет» в оригинальном исполнении – думаю, такое «анатомическое» сравнение уместно, особенно в случае с «Благодарным мертвецом». В программу альбома вошли треки разных лет и с разных альбомов – от Operator с известнейшего альбома «психоделического» периода American Beauty (1970), через Touch of Grey с самого коммерчески успешного альбома In the Dark (1987) и до Blow Away и Built to Last с последнего студийного альбома Built to Last (1989). В каких-то вещах сохранилась рОковая жесткость оригиналов, в каких-то - импровизационная гибкость Тимонера придала новые оттенки старым песням Grateful Dead. Старым поклонникам группы будет приятно вспомнить свои любимые композиции, а молодым будет любопытен портрет икон рока в новом ракурсе.



© & (p) 2020 Zoho Music

10 tks / 51 mins

(DamiàTimoner - nylon-string g;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания

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