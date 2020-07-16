Regina Carter Freedom Band - Swing States: Harmony in the Battleground

Сегодня мы представляем альбом, который чрезвычайнл интересен по крайней мере по двум причинам. Одна очевидна: во главе Regina Carter Freedom Band стоит лучшая скрипачка современного джаза по множеству опросов последних лет, многократный номинант Грэмми и лауреат ряда иных премий Регина Картер. Да и команда в этом Freedom Band подобрана звездная: Джон Даверса – многократный лауреат Грэмми, Харви Мэйсон и Джон Батист – номинанты этой почетной награды. Вторая же причина имеет особый, концептуальный характер.
Дело в том, что этот альбом носит, я бы сказал, политико-агитационный характер. Не секрет, что большинство представителей творческих профессий сильно не любит Трампа и с недовольством приняло его избрание президентом в 2016 году. На носу новые выборы. Этот год обострил негатив по отношению к Трампу в связи с пандемией, масла в огонь подлила история с очередным темнокожим, убитым полицейскими, породившая кампанию Black Lives Matter. Твердо веря в демократические принципы, на которых основана Америка, Картер и ее команда обращаются в этом опусе в первую очередь к так называемым «колеблющимся штатам» (Swing States), чей выбор может решить многое на осенних выборах: отсюда в программе композиции Pennsylvania, Swanee River (Флорида) и Rocky Mountain High (Колорадо). А заодно сама Картер, Батист, Даверса, Мэйсон в коротких вставках говорят о своих родных штатах, а в программе звучат посвященные им пьесы, и, конечно, такая классика джаза, как Georgia On My Mind. Где-то в середине программы Регина Картер исполняет на скрипке без аккомпанемента знаменитую тему Пита Сигера We Shall Overcome – гимн движения протеста. Она же приводит основную мысль этого проекта: «Проект Swing States - это наш музыкальный вклад, который, я надеюсь, поможет побудить людей выйти и реализовать свое право голоса и побудить их братьев и сестер сделать то же самое».
Но помимо политики есть еще и чисто джазовое мастерство исполнителей, которое в этом агитационном проекте никуда не исчезло. И слушать Регину Картер и ее партнеров – истинное удовольствие, независимо от ваших политических предпочтений.
© & (p) 2020 Tiger Turn/eOne Records
14 tks / 48 mins
(Regina Carter – vi; John Daversa – tp, flg; Kabir Sehgal – b, perc; Harvey Mason – dr; Jon Batiste – p; Alexis Cuadrado – b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН