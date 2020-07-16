Regina Carter Freedom Band - Swing States: Harmony in the Battleground

После смерти об американском джазовом пианисте и композиторе Ленни Тристано (1919-1978) было сказано и написано гораздо больше добрых слов, чем он услышал при жизни. Уже в 1979 году DownBeat ввел его в свой Зал Славы. А при жизни лишь в ...