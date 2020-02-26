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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Peter Hum - Ordinary Heroes

26.02.2020

Peter Hum - Ordinary Heroes
Профессионализм, талант и креативность вовсе не обязательно должны подкрепляться дипломами Беркли или Джульярда. Тридцатилетний опыт пианиста и композитора из Оттавы Питера Хама с успехом это доказывает. Да, сегодня музыкант-самоучка – редкость в джазе, но с Питером все случилось именно так. Впрочем, дипломы есть и у Хама, причем не один: он обладатель степеней по английскому языку и журналистике, много лет (с 1990 года) является обозревателем солидной канадской газеты Ottawa Citizen, а также тонким и знающим джазовым критиком. Джазом Хам увлекся еще будучи тинейджером, в 70-е годы, слушая таких мастеров, как Хэнкок, Джарретт и Кориа. Видимо, именно поэтому он стал именно пианистом и клавишником, завоевавшим признание на родине и игравшим со многими видными джазменами Канады и США. На счету Питера есть и несколько авторских альбомов, а представляемый сегодня Ordinary Heroes – третий в его дискографии.

Богатый опыт помог ему с легкостью собрать состав для записи этого альбома. Практически все музыканты его секстета раньше играли или с Хамом (как басист Уолкингтон в школьные, а ударник Уоррен – в студенческие годы), или друг с другом. И хотя все они живут в разных городах Канады, а трубач Дэвид Смит – и вовсе в Нью-Йорке, несмотря на плотные рабочие графики каждого (а все они – люди опытные и музыканты востребованные), на приглашение Питера музыканты откликнулись единодушно. Только басистов в этих сессиях оказалось двое – из-за личных проблем у Уолкингтона. Хам предложил своим друзьям программу из десяти авторских композиций. «Двойная жизнь» музыканта / журналиста сказалась на программе альбома: здесь почти каждая пьеса – это отклик автора на различные события общественной жизни. Так, Safe Passage посвящена проблемам мигрантов, Tears for the Innocent – жертвам уличного насилия, погибшим от применения оружия маньяками и террористами на улицах городов, Cassandra и Fake News Blues – рефлексия на тему деятельности многих журналистов, а самая длинная пьеса альбома, десятиминутная Rabble Rouser, направлена против нынешнего американского президента. Да, как и многие люди джаза, Питер Хам не одобряет политику Трампа, и название альбома и его финальной пьесы – это тоже призыв к стойкости простым людям, которые разделяют его антитрамповские взгляды.

Но оставим политику и обратимся к музыке. Тут все очень достойно: крепкий пост-боповый мэйнстрим с интересными мелодическими и ритмическими решениями. Уже стартовая композиция . Crises and Reckonings располагает к себе симпатичными сходящимися и расходящимися линиями трубы и саксофона, очень приятное выпечатление оставил басист Уолкингтон в Rabble Rouser и особо хочется выделить гитариста Майка Рада, кстати, обладателя премии Джюно (канадского варианта Грэмми) за 2014 год. Его инструменту достался настоящий бенефис в Nebulous Compensation и отличные партии в Safe Passage и Tears for the Innocent. Что касается самого Питера Хама, то в этом проекте для него на первом месте оказались обязанности бэнд-лидера и модератора и только на втором – солиста. Хам выходит в своих композициях на первый план ровно настолько, насколько этого требует логика развития пьесы – и не злоупотребляет этим. В итоге имеем хорошо сбалансированное звучание и альбом, который должен привлечь внимание ценителей мэйнстрима – и противников Трампа, разумеется!

© & (p) 2020 Peter Hum

10 tks / 73 mins

(Peter Hum – p, el.p; Kenji Omae – ts; David Smith – tp; Mike Rud – g; Alec Walkington (tks 1-3, 5, 8 , 9), Dave Watts (tks 4, 6, 7, 10) – b; Ted Warren – dr;

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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