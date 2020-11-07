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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Hazar - Reincarnated

07.11.2020

Hazar - Reincarnated
Немецкий гитарист с очевидными восточными корнями Улаш Хазар (в музыке его знают, как просто Хазар) вначале прославился в качестве виртуозного исполнителя на сазе – трехструнной лютне, любимом традиционном инструменте многих народов Передней Азии и Закавказья. Еще раньше Хазар (р.1977) изучал классическую музыку, сочинял музыку для кино на Paramount Pictures, а потом стал первым в истории выпускником Академии музыки в Маастрихте, получившим степень в области джазового исполнительства на сазе. В 2009 году Хазар выпустил дебютный альбом Virtuoso, принесший ему огромную популярность. На трехструнном сазе он с неподражаемой техникой исполнил в нем произведения Чика Кориа, Баха, Моцарта, Паганини, за что получил прозвище «Паганини саза». Хазар давал многочисленные концерты, открывал школы по обучению игре на сазе, писал книги. Но однажды после концерта в Кельне к нему подошел Джон МакЛафлин и посоветовал: «Если хочешь показать все свои способности, переходи на гитару».

Хазар внял совету. Он заявил, что ему уже «нечего больше сказать на сазе» и… вновь стал виртуозом, но уже на акустической гитаре. Свидетельством тому может послужить альбом Reincarnated. Для многих главной «приманкой» этого проекта может стать гостевое присутствие выдающегося джазового гитариста Эла Ди Меолы. Вместе с Хазаром они исполняют одну из известнейших композиций Чика Кориа Spain. Но и без именитого гостя альбом очень хорош. Хазар играет очень разнообразную музыку. Самой объемной композицией диска стало его исполнение музыки Луиса Бонфа к знаменитому фильму «Черный Орфей», романтизм которой очень точно передан Хазаром. Есть в альбоме два коассических джазовых стандарта разных времен: Summertime Гершвина и Donna Lee Чарли Паркера. И если в первом случае версия Хазара мне показалась спорной, то стремительность музыки Паркера очень подошла стилю игры Хазара. Ну, а самое большое место на диске заняли произведения цыганского джаза, или, как его называют во Франции «джаз-мануш». Хазар играет традиционную тему Le Vieux Tzigane, Made for Wesley и For Sophora Розенберга, Bossa Doradо Дорадо Шмитта и Made in France Бирели Лагрена. «Второй Джанго Рейнхардт?» – можете спросить вы. «Нет, первый Хазар» – отвечу я. Это очень большой мастер, что вы почувствуете с первых же взятых им нот.



© & (p) 2020 IAN Productions

9 tks / 40 mins

(Hazar – ac.g; Piotr Torunski – bass cl; Mike Roelos – p; Mehmet Karay – perc; with Al Di Meola – g (tk 2);)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Польша, США, Турция
музыкальный стиль
кроссовер, цыганский джаз

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