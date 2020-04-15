|
ITACA 4et - Vortex
15.04.2020
Необычные обложки такого типа, где крупно выделен только номер релиза в каталоге лейбла, а все данные сосланы на тыльную сторону, наши давние читатели должны помнить: так оформляет свои релизы итальянская фирма nusica.org из Тревизо, возглавляемая басистом Алессандро Федриго. Ориентирована она на современную импровизационную музыку, которую условно называют новым джазом. Не стал исключением и представляемый сегодня 17-й по счету релиз в каталоге лейбла.
Название ITACA 4et не имеет отношения к хитроумному Одиссею и его родному острову Итаке. Дело тут в другом. Алессандро Федриго и его коллега и также частый участник записей на nusica.org, альт-саксофонист Никола Фаццини в 2019 году совершали тур по Канаде, выступали на различных фестивалях – в Оттаве, Торонто и Ванкувере. Выступали на этих джазовых форумах и двое канадских музыкантов: кларнетист Франсуа Уль (кстати, ученик не кого-нибудь, а самого Стива Лэйси) и ударник Ник Фрэйзер. Встречи, знакомства, общая «химия», которую ощутили музыканты – в результате, в июле 2019 года все четверо собрались в одной из студий Ванкувера, чтобы записать совместный альбом. Квартет свой они назвали очень просто: соединили вместе названия своих стран – ИТАлии и Канады. Так появился ITACA 4et.
В записанный этим составом альбом Vortex вошло восемь композиций: каждый из участников квартета «положил в общий котел» по две пьесы. Несмотря на спонтанный характер проекта, альбом не оставляет впечатления случайного набора разнородных композиций – это достаточно цельная и интересная программа. Понятно, что оба духовика, Фаццини и Уль, логикой состава выдвинуты на авансцену. Но в авангардном джазе в принципе не бывает лидеров и сайдменов, здесь одинаково важен каждый исполнитель. И бас-гитара с ударными отнюдь не просто «держат ритм», а активно участвуют в развитии каждой композиции. Мне очень понравилась титульная пьеса, где поочередно повторяют и импровизируют на простенькую тему альт-саксофон, потом кларнет, потом опять саксофон – и все это на фоне затейливых ритмических фигур от Ника Фрэйзера и четкого басового камертона от Алессандро Федриго. В Chorale, сообразно названию, строго и с большим чувством в дуэте с Федриго ведет тему Уль. В финальной ‘Nette очень хорош Фаццини, а в самой длинной пьесе альбома, восьмиминутной Calanque, напряженный диалог саксофона и кларнета не оставляет вас до последней ноты. Не знаю, получит ли продолжение «трансатлантический» проект ITACA 4et, но, судя по Vortex, музыкантам достаточно комфортно работать вместе, а главное – им есть что сказать и друг другу, и слушателям.
© & (p) 2020 nusica.org
8 tks / 44 mins
( François Houle – cl; Nicola Fazzini – as; Alessandro Fedrigo – bass g; Nick Fraser - dr;)
Линк предоставила Bianca Baumberger, nusica.org
Леонид АУСКЕРН
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия,
Канада
музыкальный стиль
авангард
Расскажи друзьям:
подробнее
Творческая и личная биография барабанщика, композитора, аранжировщика и продюсера Яцека Кохана сложилась таким образом, что этот польский музыкант много и успешно играл джаз на трех континентах, а особенно – в Европе и Северной Америке. ...
подробнее
Очень точное название дал своему новому альбому американский вокалист ДжейДи Уолтер: «Одетые в песню». Я смог это оценить, прослушав программу, подготовленную к выпуску в феврале 2020 года на JWAL Records. ДжейДи просто одевает ...
подробнее
На обложке альбома The Ripple стоят имена двух известных американских тенор-саксофонистов. Руперт играл с Мэхогени, Бенни Картером, Сэмом Риверсом, Мейнардом Фергюссоном. Ветеран джаза Гарцоне работал с Такумой, Пересом, Ловано, сейчас ...