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Ce Ce Gable - More Than A Song
06.07.2020
Я бы не стал рекомендовать этот альбом ни любителям традиционного новоорлеанского раннего джаза, ни поклонникам фри-джаза, фьюжн и других поздних направлений. Этот альбом – для тех, у кого джаз ассоциируется с золотыми стандартами, звучащими в мюзиклах и шоу, на сцене кабаре и театра. Именно такой джаз исполняет Си Си Гэйбл, опытная вокалистка, хорошо известная прежде всего на Западном побережье США и в прилегающих штатах, хотя ее видели и сцены Нью-Йорка, Японии и европейских городов. По мнению известного постановщика и арт-критика Ричарда Фелдмана, «Си Си Гэйбл – одна из тех редких исполнительниц, чей мягкий вокал, стилистическая утонченность, разнообразие материала и интимная манера пения сочетаются настолько идеально, что вы убеждаетесь, что она поет лично для вас».
More Than A Song – четвертый по счету альбом Си Си, и название его не случайно. Певица имеет ввиду, что каждый трек альбома для нее не просто песня, а роль, образ, в который она безукоризненно вживается. Десять треков альбома – это девять классических стандартов (Хэролд Арлен, Коул Портер, Джонни Мерсер, Джимми ван Хойзен) и одна босса-нова Жобима, при том не самая «заигранная» (Fotografia). Слушая альбом, я внутренне соглашался с мнением Фелдмана – Си Си Гэйбл действительно мастерски исполняет свой репертуар. Правда, у нее и ассистенты прекрасные. Продюсером альбома, а заодно и басистом стал известный Харви Эс. На гитаре играет уже давно живущий в Штатах известный израильский мастер Рони Бен-Гур. В отдельных треках подключается саксофонист и бас-кларнетист Брайан Ландрус. Харви очень хорош в I Thought About You и What Is This Thing Called Love, гитара Бен-Гура создает нужную вокалистке атмосферу в East Of The Sun и My Shining Hour, а Ландрус прекрасно ведет диалог с певицей в Love Is A Necessary Evil и It’s Alright With Me. Как видите, я перечислил больше половины треков, но и в остальных взаимопонимание певицы и ее ансамбля – на должном уровне, как и сам альбом More Than A Song.
© & (p) 2020 CCGableLLC Records
10 tks /45 mins
(CeCe Gable – voc; Roni Ben-Hur – g; Harvie S – b; Sylvia Cuenca – dr; Brian Landrus – bars, bass cl;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
страна
Израиль,
США
музыкальный стиль
мэйнстрим,
свинг
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