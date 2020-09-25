The Kaleidoscope Quintet - Dancing On The Edge

Вряд ли даже искушенному любителю джаза скажет что-либо название The Kaleidoscope Quintet. А вот состав этого квинтета, безусловно, скажет, ого-го как скажет! Ведь тут он обнаружит имена двух выдающихся саксофонистов нашего времени. Любой альбом, где играют Джо Ловано и Дэйв Либмэн, заслуживает, как минимум, внимания. В максимуме – неподдельное восхищение от того, что сделали впятером Джо, Дэйв, супруга Джо, вокалистка Джуди Сильвано, опытнейший басист Тони Марино и ударник Майкл Стефанс. Он то и был главным «виновником» этого торжества джаза.
В 2013 году этот известный джазовый музыкант, педагог и литератор опубликовал книгу Experiencing Jazz: A Listener’s Companion: краткое пособие для слушателя о том, как слушать джаз и как получать от этого максимальное удовольствие. В середине ноября того же года все пятеро вышеперечисленных джазменов собрались в Deer Head Inn и наглядно продемонстрировали, как звучит джаз высочайшего класса. Ловано и Либмэн ранее не раз играли вместе в проекте Saxophone Summit, но данному проекту Стефанс предложил название The Kaleidoscope Quintet, которое он же прояснил в liner notes альбома Dancing On The Edge, издаваемого в этом году Dot Time Records: «Выступление музыкантов-импровизаторов превращает наш квинтет в калейдоскопический мир, в котором каждый из нас – независимый «голос», уникальный по своей идентичности. Но вместе голоса соединяются и становятся частью более крупного звукового объединения для того, чтобы вновь и вновь формировать и преобразовывать самих себя в каждом выступлении. То есть мы переходим в стадию воссоздания звуков и при этом остаемся эфемерными, постоянно изменяя музыкальные формы и видение».
На сей раз музыкальный калейдоскоп запечатлел две пьесы Ловано (Blackwell’s Message и Topsy Turvy), две пьесы Либмэна (Day and Night и Get Me Back To The Apple), а также стандарт Ишема Джонса и Марти Саймса There Is No Greater Love. В концертном варианте продолжительность каждой пьесы варьируется от восьми до восемнадцати минут: музыканты дали себе волю поиграть в свое удовольствие. Особо впечатляют обе пьесы Ловано, где к инструменталистам присоединяется Джуди Сильвано, чей голос звучит, как третий духовой инструмент. Кстати, она же выполнила обложку альбома. Ну, а в целом же Dancing On The Edge, наверное, прекрасно проиллюстрировал книгу Стефенса, а для тех, кто ее не читал – просто стал прекрасным примером безграничности возможностей современного джаза, когда его играют большие мастера.
© & (p) 2020 Dot Time Records
5 tks / 63 mins
(Joe Lovano, Dave Liebman – saxes; Judi Silvano – voice; Tony Marino – b; Michael Stephans – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН