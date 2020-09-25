The Kaleidoscope Quintet - Dancing On The Edge

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

The Kaleidoscope Quintet - Dancing On The Edge

25.09.2020

The Kaleidoscope Quintet - Dancing On The Edge
Вряд ли даже искушенному любителю джаза скажет что-либо название The Kaleidoscope Quintet. А вот состав этого квинтета, безусловно, скажет, ого-го как скажет! Ведь тут он обнаружит имена двух выдающихся саксофонистов нашего времени. Любой альбом, где играют Джо Ловано и Дэйв Либмэн, заслуживает, как минимум, внимания. В максимуме – неподдельное восхищение от того, что сделали впятером Джо, Дэйв, супруга Джо, вокалистка Джуди Сильвано, опытнейший басист Тони Марино и ударник Майкл Стефанс. Он то и был главным «виновником» этого торжества джаза.

В 2013 году этот известный джазовый музыкант, педагог и литератор опубликовал книгу Experiencing Jazz: A Listener’s Companion: краткое пособие для слушателя о том, как слушать джаз и как получать от этого максимальное удовольствие. В середине ноября того же года все пятеро вышеперечисленных джазменов собрались в Deer Head Inn и наглядно продемонстрировали, как звучит джаз высочайшего класса. Ловано и Либмэн ранее не раз играли вместе в проекте Saxophone Summit, но данному проекту Стефанс предложил название The Kaleidoscope Quintet, которое он же прояснил в liner notes альбома Dancing On The Edge, издаваемого в этом году Dot Time Records: «Выступление музыкантов-импровизаторов превращает наш квинтет в калейдоскопический мир, в котором каждый из нас – независимый «голос», уникальный по своей идентичности. Но вместе голоса соединяются и становятся частью более крупного звукового объединения для того, чтобы вновь и вновь формировать и преобразовывать самих себя в каждом выступлении. То есть мы переходим в стадию воссоздания звуков и при этом остаемся эфемерными, постоянно изменяя музыкальные формы и видение».

На сей раз музыкальный калейдоскоп запечатлел две пьесы Ловано (Blackwell’s Message и Topsy Turvy), две пьесы Либмэна (Day and Night и Get Me Back To The Apple), а также стандарт Ишема Джонса и Марти Саймса There Is No Greater Love. В концертном варианте продолжительность каждой пьесы варьируется от восьми до восемнадцати минут: музыканты дали себе волю поиграть в свое удовольствие. Особо впечатляют обе пьесы Ловано, где к инструменталистам присоединяется Джуди Сильвано, чей голос звучит, как третий духовой инструмент. Кстати, она же выполнила обложку альбома. Ну, а в целом же Dancing On The Edge, наверное, прекрасно проиллюстрировал книгу Стефенса, а для тех, кто ее не читал – просто стал прекрасным примером безграничности возможностей современного джаза, когда его играют большие мастера.

© & (p) 2020 Dot Time Records

5 tks / 63 mins

(Joe Lovano, Dave Liebman – saxes; Judi Silvano – voice; Tony Marino – b; Michael Stephans – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Émilie Samson - An Introvert’s Dream

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
У Эмили Самсон пока еще очень короткая творческая биография. Эта франко-канадская джазовая вокалистка родилась в Монреале. Степень бакалавра Эмили получила в местном McGill University, а затем перебралась в Нью-Йорк, где продолжила учебу ...
подробнее
07.06.2020

Enzo Carniel & House of Echo - Wallsdown

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Франция
  • музыкальный стиль: эмбиент
Французский пианист Энцо Карниэль (р.1987) – музыкант чрезвычайно разносторонний. Выпускник Национальной консерватории в Париже, он более других почитал творчество Пола Блея, Телониуса Монка и Кита Джарретта. Каждый из них оставил след в ...
подробнее
25.05.2020

Eric Hofbauer - Book Of Fire

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Новый год гитарист из Бостона Эрик Хофбауэр открывает альбомом Book Of Fire – продолжением начатой в прошлом году серии альбомов проекта «Пять стихий». Восходит эта идея к известной в древнекитайской философии системе ...
подробнее
02.01.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com