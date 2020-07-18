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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Black Umfolosi - Washabalal’ Umhlaba - Earth Song

18.07.2020

Black Umfolosi - Washabalal’ Umhlaba - Earth Song
Тридцать восемь лет назад, в марте 1982 года, объединенная любовью к музыке группа друзей-одноклассников из Булавайо, Зимбабве создала этот вокальный коллектив. Его название Black Umfolosi связано с названием реки Умфолози Омнияма в провинции Наталь в Южно-Африканской республике, где когда-то жили их предки. С тех пор ансамбль Black Umfolosi превратился в нечто вроде музыкальной визитной карточки своей страны, приобрел огромную популярность далеко за пределами Зимбабве и записал полтора десятка альбомов, увидевших свет в самых разных странах. Релиз британского лейбла ARC Music под названием Washabalal’ Umhlaba - Earth Song, который выпускается 24 июля 2020 года, - это уже 15-й по счету альбом Black Umfolosi.

Сегодня Black Umfolosi – это вокальный секстет, с тремя основными солистами: Сотша Мойо, Лузибо Мойо и Томеки Дубе. Музыка ансамбля – это замечательная полифония голосов, основанная на традиционных песнях и танцах народов Южной Африки. При этом темы Black Umfolosi поднимает порой самые современные. Как видно из названия альбома, на сей раз – это наша планета Земля и экологические проблемы. Им посвящена титульная композиция Washabalal’ Umhlaba. Текст – словно из выступления Греты Тунберг: «Давайте избегать дальнейшего ущерба нашей Матери-Земле, она испытывает страшные ращрушения при использовании разных видов ракет, промышленных выбросов, сжигания ископаемых ресурсов. Если только мы не предпримем соответствующие шаги, Земля погибнет». Но это не единственная тема альбома. Black Umfolosi поют об уважении к родителям (Busis’abazali), о проблемах бедности, разрушающей многие браки (Isivivinyo) и даже вспоминают Вторую мировую войну, сравнивая ее с неким туманом, окутавшим Землю (1944 Fulele). Отдельная и более всего пришедшаяся мне по вкусу группа песен – это духовные гимны в духе музыки госпел (Usemafini, Izono Zethu, Our Lord). Очень интересно сравнивать вокальные гармонии Black Umfolosi, разложенные на шесть голосов с аналогичными гимнами темнокожих афроамериканцев!

Ну, а энергичная композиция Ihoso Beat впервые прозвучала в 2012 году, и с тех пор стала непременным атрибутом всех национальных торжеств в Зимбабве. Тут основной месседж – это призыв к единству. Black Umfolosi напоминают африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь пройти как можно дальше – идите вместе!». Начинается же альбом весьма оригинально: в Coming Your Way вокалисты желают дальнейших успехов сами себе и своему коллективу. Остается только присоединиться к этим пожеланиям.

© & (p) 2020ARC Music
11 tks / 49 mins

(Lead Voc: Sotsha Moyo, Luzibo T. Moyo, Thomeki Dube; Backing Voc: Thomeki Dube, Austin Chisare, Mthokozisi Moyo, Luzibo T. Moyo, Sandi Dube;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Зимбабве
музыкальный стиль
африканская музыка

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