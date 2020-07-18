Black Umfolosi - Washabalal’ Umhlaba - Earth Song

Боб Глюк (р.1955) – крупный мастер в сфере джазового авангарда и электронной музыки. Как пианиста Карл Аккерман из All About Jazz ставит его в один ряд с Эндрю Хиллом и Сесилом Тейлором. В ряду его партнеров значатся такие громкие имена, ...