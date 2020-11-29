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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Muriel Grossmann - Quiet Earth

29.11.2020

Muriel Grossmann - Quiet Earth
Quiet Earth, новый альбом живущей в Испании австрийской саксофонистки Мюриэль Гроссман, вновь издан эстонским лейблом RR GEM Records и, как и предыдущий альбом Reverence, Мюриэль записывала его у себя, на острове Ибица, в формате квинтета. Каталонский органист Лоренч Барсело, похоже, стал уже постоянным членом команды, с которой Мюриэль Гроссман работает вместе долгие годы.

В собственноручно написанных liner notes Мюриэль говорит о глубоких несовершенствах нашего мира, вызывающих у многих чувство беспомощности. Она утверждает, что силу и позитивную энергию для изменений каждый должен искать в себе, а ее музыка должна помочь слушателям найти надежду и ту самую позитивную энергию. Что ж, лично у меня музыка Мюриэль Гроссман всегда вызывает самые положительные эмоции. Не стал исключением и небольшой по объему Quiet Earth.

В альбом вошло всего четыре авторских композиции Мюриэль. В стартовой Wien классическим (в джазовом смысле) можно назвать разве что построение композиции, где после саксофонного соло на авансцену выходят сначала гитара Милойковича, затем орган Барсело, и, наконец, вновь саксофон Гроссман. А вот судя по музыке, воспоминаниям Мюриэль о столице родной Австрии ближе архитектура Гундертвассера и киноленты Ханеке, чем идиллические пейзажи имперской Вены времен Франца Иосифа. Отзвуком африканских мотивов, занимавших главное место в предыдущем альбоме Reverence, выглядит композиция African Call c акцентированной работой ритм-группы и яркими саксофонными красками. Впечатление, что в том альбоме для African Call просто не нашлось места, а вот здесь «Африка» хорошо работает на контрасте с европейской «Веной». Что же касается второй половины альбома, пьес Peaceful River и титульной Quiet Earth, то, похоже, именно они воплощают мечты Мюриэль Гроссман о том, как должна выглядеть наша планета. Что может для этого сделать музыкант? Сочинить музыку и вложить в исполнение столько экспрессии и таланта, чтобы слушатель почувствовал и запомнил это страстное послание без слов от большого мастера современного джаза Мюриэль Гроссман.

© & (p) 2020 RR GEM Records

4 tks / 40 mins

(Muriel Grossmann – saxes; Radomir Milojkovic – g; Llorenç Barceló – org; Gina Schwarz – b; Uros Stamenkovic – dr;)

Линк предоставлен Muriel Grossmann

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Испания, Сербия
музыкальный стиль
авангард, мэйнстрим

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