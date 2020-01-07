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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ellen Edwards - A New York Session

07.01.2020

Ellen Edwards - A New York Session
Эллен Эдвардс живет и работает в Атланте, Джорджия. Она поет песни собственного сочинения и пользуется большим успехом у себя в штате. Разумеется, тут нет никакой связи, но, согласитесь, совпадение забавное: Эллен растит трех детей и выпустила уже три альбома под своим именем. Словом, все у нее хорошо, но известность певицы пока не вышла за пределы региональной, хотя потенциал у Эдвардс есть и очень приличный. Друзья решили помочь.

Педагог по вокалу и подруга Эллен Сюзи Богус организовала для нее встречу с очень известным нью-йоркским продюсером и клавишником Джейсоном Майлсом. Последний немедленно согласился продюсировать ее диск и собрал для Эллен прекрасную команду инструменталистов. Так родился ЕР со скромным названием A New York Session. Надо сказать, что Эллен Эдвардс родилась на севере штата Нью-Йорк, а в Атланту переехала к мужу, так что никаких комплексов провинциала по отношению к Большому Яблоку она не испытывала. Да и партнеры сделали все, чтобы в студии она чувствовала себя уверенно. В этой команде надо выделить, в первую очередь, два имени: это уже упомянутый Джейсон Майлс и знаменитый трубач Рэнди Брекер, принявший участие в записи одной из песен.

Программа ЕР, полностью авторская, составлена так, что Эдвардс выглядит многоборкой, с успехом выступающей в самых разных стилистиках. Стартовая композиция Over There заставляет вспомнить самбу и афро-бразильский джаз, Let the Fire Grow, где звучит труба Брекера,несет в себе аромат южного блюза, а Love is on My Side, не в последнюю очередь благодаря Хэммонд-органу Майлса, напоминает госпел. Прослушав диск, я присоединяюсь к мнению тех, кто считает Эдвардс одной из тех исполнительниц, которые явно заслуживают большей известности. Интересно, к какому мнению придете вы?

© & (p) 2020 Stonefire Music Company

5 tks / 20 mins

(Ellen Edwards – voc; Randy Brecker – tp (tk 2); Robbie Kondor – p; Will Lee – b; Jeff Mironov – g; Gene Lake – dr; Richie Morales – perc; Jason Miles – B3, vibe, perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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