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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Troy Roberts - Stuff I Heard

27.02.2020

Troy Roberts - Stuff I Heard
На календаре 2020-й, и верный своим традициям – каждый год по альбому – Трой Робертс предлагает нашему вниманию свой новый альбом Stuff I Heard. Этот австралийский по месту рождения и нью-йоркский по месту проживания и работы саксофонист (и не только) нашим читателям должен быть хорошо знаком. Во всяком случае, двенадцатый по счету в дискографии музыканта альбом, стал для нашего сайта уже четвертой встречей с Робертсом. В предыдущих обзорах приводились биографические подробности, так что желающие могут самостоятельно прогуляться по сайту и их обнаружить.

А мы лучше поговорим о его новом проекте. Сначала – об очевидном еще до прослушивания: составе исполнителей. Stuff I Heard в этом отношении совершенно не похож на своих предшественников. Взяв в ассистенты своего давнего партнера по многочисленным концертным сетам ударника Джимми Макбрайда, Робертс все остальные партии при записи исполнил сам. Он играет здесь на трех саксофонах, сопрано, альте и теноре, а также на контрабасе и электрической бас-гитаре – почти сольный в прямом смысле этого слова альбом. Теперь о менее очевидном. По стилистике программа из девяти новых композиций Троя представляет собой комбинацию из пьес необопового характера в духе записей квартета Робертса и более фанковых композиций, напоминающих его же проекты под общим названием Nu Jive. Прекрасный по технике саксофонист, Трой здесь и много солирует, причем не только на любимом тенор-саксофоне, и устраивает настоящие духовые пачки, комбинируя голоса нескольких саксофонов, а уж совсем неожиданно для меня демонстрирует и недюжинное искусство в качестве басиста. Словом, если говорить о саунде, вы слушаете полноценный ансамбль, а отнюдь не дуэт. Композиции же Робертса отличаются приятным разнообразием и креативностью. Это становится понятным уже в стартовой пьесе Little Room. Очень приятное впечатление оставила композиция Lifeline, в которой мне почудилось даже нечто этническое, а Джимми МакБрайд порадовал небольшим сольным эпизодом. Название небольшой пьесы-миниатюры Prayer of Hope в точности соответствует содержанию: в этой музыке действительно чувствуется что-то молитвенно-духовное. А на контрасте с ней, следующий энергичный трек Rejekt особенно сильно отдает фанковым духом Nu Jive. Сложное переплетение нескольких тем украшает самую длинную (и, пожалуй, самую интересную) композицию альбома под названием Solar Panels. В целом же у каждого трека есть свое лицо – и весьма симпатичное! Необычный эксперимент Троя Робертса явно удался – рекомендую!

© & (p) 2020 Toy Robot Music

9 tks / 60 mins

(Troy Roberts – ss, as, ts, ac.b, el.b; Jimmy Macbride – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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