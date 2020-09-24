Free Radicals - White Power Outage Volume 1

Уже самое название коллектива из Хьюстона, Техас говорит о том, что его творчество весьма политизировано. Впервые наш сайт познакомился с Free Radicals три года назад на альбоме Outside The Comfort Zone. К нынешней работе, White Power Outage Volume 1, увидевшей свет 15 сентября 2020 года, ансамбль шел целых пять лет, что явно указывает на его особую значимость для Free Radicals.
Проект действительно впечатляет своими масштабами. В нем участвовало более пятидесяти музыкантов, включая и постоянных участников коллектива и его гостей. Возраст – от 92-летнего вибрафониста Харри Шеппарда и до 4-х летних ребятишек из Peace Camp Houston Kids. Обложку альбома, как и в предыдущем случае, украшает картина-карикатура Джона Китсеса, где на сей раз центральное место отведено фигуре нынешнего Президента США. Опять-таки, как и в предыдущем случае, треков много, целых 23, но все они достаточно коротки, лишь несколько приближаются по времени звучания к четырем минутам. Всего лишь три композиции – чистые инструменталки, где Free Radicals присутствуют в своем, так сказать, основном составе. В остальных двадцати погоду делают гости- вокалисты. Большинство из них – тоже техасцы самых разных поколений, работающие в разных музыкальных направлениях. Почетное место тут принадлежит поэту, педагогу и ветерану борьбы за гражданские права Обидике Камау. В стартовой композиции с красноречивым названием America Is a Lie он читает под аккомпанемент Free Radicals свои стихи. Как говорит сам Обидике, «Когда меня пригласили участвовать в White Power Outage, проснулись и мое желание вновь окунуться в поэзию и гражданская активность. Мне уже давно нравились Free Radicals, и за их пропитанный фанком джаз, и за их политическую радикальность, так что я был очень горд этим приглашением». И также, как и Обидике, каждый из участников проекта сказал в проекте свое слово о проблемах, волнующих политически активную Америку, вплоть до детишек из Peace Camp Houston Kids, скандировавших в своем треке No Hate! No Fear! Immigrants are Welcome Here. (Нет – ненависти, нет – страху, иммигранты, добро пожаловать!). И, кстати, не только Америку. Единственный австралиец в команде, гитарист Крис Дэвис пригласил в проект земляка Брайта, который в The Great Australian Heist сказал немало резких слов о судьбах аборигенов Австралии.
Музыка этого альбома столь же разнообразна, как и предыдущего. Джаз-фанковая суть Free Radicals временами принимает обличье латины (Café Sin Leche), временами – рэгги (Daughter of Diana), однажды – клезмера (The Orb ), но чаще всего – хип-хопа, под который читают свой политический рэп гости. И эта пестрота словно повторяет этнический состав участников проекта, столь же разнообразный, как сама Америка, которую они хотят видеть соответствующей их взглядам.
(Pete Sullivan – bars; Nick Cooper – dr; Jon Durbin – tp; Marzcos – saxes; Harry Sheppard – vibes; Eddie Hawkins – org; Lynn Bechtold – vi; Jason Jackson – as; Jacob Breier – b; Muhammad Jafari, Susie Hernandez – perc; Nick Gonzalez – sousaphone; Al T, Alexander Jr – tp; Chris Davis – g; Damon Choice – vibes with Obidike Kamau, Swatara Olushola, Nosaprise, Peace Camp Houston Kids, Equality, D-Ology, Michele Thibeaux, Bryte MC, Karina Nistal, Arthur Yoria, Can't Tell Us Nothing, Kam Franklin, Rashard, Genesis Blu, Jasmine Christine, Shrey Day, Brian Is Ze, Matt Kelly, Eggplant;)
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