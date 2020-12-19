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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Richard Whiteman - Very Well and Good

19.12.2020

Richard Whiteman - Very Well and Good
Ричард Уайтмен много лет был известен на канадской джазовой сцене, как талантливый пианист. Этот музыкант из Торонто играл со многими знаменитостями, записал десять альбомв в качестве лидера, снискал популярность, как педагог. А потом произошла достаточно редкая для зрелого музыканта метаморфоза: оставив фортепьяно, Уайтмен в 2004 году начал брать уроки в качестве басиста. Дело пошло достаточно быстро, и вскоре Ричард с той же уверенностью играл на контрабасе, как раньше на фортепьяно. В 2012 году он сформировал свой новый ансамбль уже в новом качестве. Это был квартет с участием Аманды Тоссофф за роялем, Морганом Чайлдсом за ударными и гитаристом Регом Швагером. Уайтмен выступает с этим квартетом и по сей день, с ним был записан и его новый альбом Very Well and Good.

При этом ко времени записи альбома оказались свободны два прекрасных тенор-саксофониста, Пат ЛаБарбера и Майк Марли, с удовольствием откликнувшиеся на предложение Ричарда и принявшие участие в записи нескольких треков. Программу же альбома составили преимущественно пьесы самого бэнд-лидера, одна пьеса его пианистки Аманды Тоссофф (Re-entry), композиция монреальского музыканта и звукоинженера Андре Уайта Residue и один стандарт. По стилистике Very Well and Good ближе всего к классическому straight-ahead джазу, исполняемому в то же время с изяществом, не часто свойственным такой музыке. Я имею ввиду прежде всего две пьесы, посвященные любимому сиамскому коту Ричарда: Dancing with Zeke и Waltz for Zeke. Кстати, вальсовый размер три четверти относится к любимым у Уайтмена, в нем написаны кроме того Not so Early и посвященная любимым французским импрессионистам начала ХХ века, Форе, Дебюсси и Равелю, композиция La Belle Époche. А в благодарность принявшим участие в записи альбома саксофонистам в программе появилась пьеса Pat and Mike, счастливым образом совпавшая с названием известного фильма с Одри Хепберн и Спенсером Трэйси, к которому, видно, Ричард Уайтмен также не равнодушен.

Пожалуй, вот это сочетание характерного свинга с каким-то европейским (как мне показалось) шармом, сделает вечер, проведенный вами за прослушиванием этого альбома особенно приятным. Впрочем, в его названии так и заявлено: Very Well and Good!

© & (p) 2020 Cornerstone Records

12 tks / 62 mins

(Reg Schwager – g; Amanda Tosoff – p; Richard Whiteman – b; Morgan Childs – dr; with Mike Murley, Pat LaBarbera – ts;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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