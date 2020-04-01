Daniel Toledo Quartet - Fletch

Географически Эквадор и Польша очень далеки друг от друга. Однако, если провести замысловатую линию, соединяющую Кито и Варшаву, то на ней, примерно посередине, обязательно должен поместиться испанский город Валенсия. Именно там, в европейском филиале знаменитого джазового колледжа Беркли встретились, познакомились и нашли общий музыкальный язык эквадорский басист Даниэль Толедо и польский пианист Петр Ожеховски, известный также, как Pianohooligan. Мы же познакомились с результатами творческого союза этих музыкантов на втором альбоме трио Даниэля Толедо под названием Atrium (2017), где вместе с ним и Петром играл шведский ударник Рауль Сванберг. Освежить в памяти тот альбом, а заодно узнать подробности творческих биографий Даниэля и Петра можно, поискав на сайте обзор того проекта. А сегодня мы представляем музыку Даниэля (он – автор всех композиций) в новом проекте Fletch, записанном уже в формате квартета.
Здесь партнерами эквадорского басиста, композитора и бэнд-лидера выступают уже трое польских музыкантов, представляющих цвет джаза своей страны. Тут нет никакого преувеличения! Судите сами: вот выдержки из результатов опроса читателей известного польского джазового журнала Jazz Forum за 2019 год. Итак Петр Ожеховски – третий среди пианистов, альт-саксофонист Куба Венцек – четвертый в номинации «музыкант года» и третий на своем инструменте, а барабанщик Михал Мишкевич – «просто» лучший джазовый ударник Польши.
Как и в Atrium, программа нового альбома состоит из семи композиций. Они очень разные, но практически в каждой есть своя «изюминка», что делает честь их сочинителю Даниэлю Толедо. Они прекрасно исполнены, что является заслугой всех четверых музыкантов. Открывает альбом жизнерадостная и подернутая легким латинским флером титульная композиция Fletch. Присутствуют латинские интонации и в композиции Blue Star, одном из моих персональных фаворитов альбома. Даниэль превратил ее в своеобразное рондо, сыграв изящные соло на контрабасе во вступлении и в финальной коде, а между двумя этими соло все четверо музыкантов очень интересно взаимодействуют друг с другом, и тут я особо выделил бы Петра Ожеховского. В пьесе Meek очень хорош саксофон Венцека. Следующая композиция Reflections начинается тревожными трелями саксофона под не менее напряженный ритм ударных, затем не менее эффектно на авансцену выходит дуэт фортепьяно и саксофона под полиритмические структуры, разыгрываемые Толедо и Мишкевичем. Наверное, именно в этой композиции, по духу близкой к фри-джазу, импровизации звучат особенно ярко. На контрасте следующая пьеса Keystone выдержана в гораздо более жестком духе, с хорошим грувом, и напоминает уже нечто нео-джаз-роковое. Spiral Pin – это лирический центр альбома, где Даниэль Толедо демонстрирует, что ему совсем не чужды и пьесы балладного плана. Завершает же альбом Alerting, столь же интересный и в гармоническом, и в ритмическом отношении, как и весь альбом в целом. Даниэль Толедо и его польские партнеры несомненно сделали серьезный шаг вперед: послушайте Fletch – думаю, вы со мной согласитесь.
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