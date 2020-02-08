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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Weird Turn Pro - Maul and Mezcal

08.02.2020

Weird Turn Pro - Maul and Mezcal
Секстет из Нью-Хэмпшира Weird Turn Pro подготовил свой третий альбом Maul and Mezcal и представляет его широкой публике в самый уникальный день этого високосного года – 29 февраля. Нью-Хэмпшир – это исторический регион США, известный, как Новая Англия, но впечатления от Maul and Mezcal таковы, что, кажется, это коллектив не из Новой, а из старой Англии, настолько верен он традициям, что, как считается, характерно для англичан. Когда я говорю о традиции, то имею ввиду отнюдь не приверженность традиционному джазу, напротив, музыка Weird Turn Pro лежит где-то на грани между джазовым и академическим авангардом. На нашем сайте обозревались и два предыдущих альбома коллектива, The repeatedly answered question (2017) и Let me be Unwound (2018), и могу с полной уверенностью свидетельствовать, что Weird Turn Pro неукоснительно придерживается традиций своих собственных, продолжая ту творческую линию, которая была обозначена с самого начала.

Начнем с того, что состав группы неизменен все эти годы, что говорит о близости всем музыкантам творческих идей лидера коллектива, пианиста и композитора (он – автор всех пьес на Maul and Mezcal) Майка Эффенбергера. Классическое джазовое фортепьянное трио плюс секция духовых – так выглядит формула состава Weird Turn Pro. Альбомы секстета легко узнаваемы по обложкам: это всегда строгий ажурный геометрический узор. Вот и на Maul and Mezcal обложка напоминает то ли характерную для исламского искусства нефигуративную орнаментику, то ли герб какого-то японского феодального рода. Но главное – это, конечно, музыка.

Эффенбергер и его коллеги предпочитают медленное, неторопливое развитие. Чаще всего композиции начинаются фортепьянным интро лидера, лишь в Wend пьеса открывается сольным вступлением Майка Уолша на ударных. А вот дальше, при сохранении невысокого темпа, импровизационное развитие может быть весьма непредсказуемым. Сочетание унисонных, как правило, партий духовых с линиями фортепьяно, баса и ударных превращает композиции группы в сложные медитативные (а иногда, как в стартовой In praise of oak, - гимноподобные) структуры с очень богатой сонористикой при ограниченной динамике. Повторю свои же впечатления от прошлых альбомов Weird Turn Pro – они остаются в силе: это весьма непростая и весьма глубокая, но, несомненно, импровизационная музыка, которая вряд ли «зажжет» посетителей танцевально-джазового клуба, но способна доставить большое эстетическое удовольствие любителям камерного искусства – будь то филармонический зал или уютное джазовое кафе.

© 2020

8 tks / 44 mins

(Mike Effenberger – p; Rob Gerry – b; Mike Walsh – dr; Matt Langley – reeds; Chris Gagne – tb; Chris Klaxton – tp;)

Линк предоставил Mike Effenberger

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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