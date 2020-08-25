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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Stephanie McCourt - Wings

25.08.2020

Stephanie McCourt - Wings
Пресс-релизы называют Стефани МакКорт исполнительницей в стиле ретро-соул. Не знаю, не знаю… Прослушав ее ЕР Wings, я назвал бы ее исполнительницей НАСТОЯЩЕГО соул, в котором немало элементов НАСТОЯЩЕГО рока, НАСТОЯЩЕГО блюза и НАСТОЯЩЕГО джаза – которые в разных пропорциях присутствовали в музыке Ареты Фрэнклин и Рэя Чарльза, Этты Джеймс и Джэнис Джоплин, Джеймса Брауна и Тины Тернер. Именно этих гигантов Стефани, родившаяся в Лондоне девочка со смешанными, ирландско-замбийскими корнями любила слушать с детства. А уж сама петь она начала очень-очень давно. Как утверждает сама Стефани, «Мне было два года, когда я спела свою первую песню. Я пела всегда. Пение – это то, что всегда со мной, насколько я себя помню».

В вихре постоянно меняющихся модных волн стиль Стефани не всегда резонировал с тем, чего ждала публика. Окончив школу, она на четыре года уехала из Лондона в Брайтон для учебы в местном Институте современной музыки. После его окончания Стефани МакКорт поняла, что ей интересно не только петь, но и самой сочинять для себя песни. Ее первый ЕР Wings – это шесть очень разных авторских композиций певицы, в чьем голосе мощь и напор удивительно гармонично сочетаются с прямо-таки кошачьей грацией.

Начну с того, что мне понравилось меньше. Как ни странно, композиция, давшая название программе, песня Wings показалась мне не столь интересной. С удовольствием слушал Call Me Back, но появление в контексте этой отличной темы рэпера Scrufizzer показалось мне не очень логичным. А теперь о четырех других треках, которые на мой вкус оказались один лучше другого. Save Me – образчик классического соул, словно вышедшего из стен Motown Records. Bad Man, открывающий программу, - это мощный выброс энергии под соответствующий ритм, сразу задающий тон всему альбому. Keep Me At Bay – скрытая страсть, отличный вариант медленного соул. И, наконец, She Walked On, оставляющая впечатление песни, недопетой в свое время великой Джэнис Джоплин. Равняясь на лучшие, классические образцы, Стефани МакКорт выдала проект, который нельзя не заметить, а заметив – не восхититься! Будем ждать продолжения! Очень хочется верить, что Стефани еще есть что сказать, и она не исчерпала себя в этих шести песнях.



© & (p) 2020 F/H Block

6 tks / 23 mins

Линк предоставила Rosa Murdoch

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
блюз-рок, кроссовер, ритм-энд-блюз

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