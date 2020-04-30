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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Matty Stecks & Musical Tramps - Long Time Ago Rumble

30.04.2020

Matty Stecks & Musical Tramps - Long Time Ago Rumble
Канадская провинция Манитоба стала вторым домом для мультиинструменталиста из Нью-Йорка Мэтью Стеклера (р.1974), реализующего свои музыкальные проекты, как Мэтти Стекс. Выпускник нескольких американских университетов, музыкант преимущественно авангардной ориентации (работы с Энтони Брэкстоном, Марти Эрлихом, Томасом Чапином и многими другими известными мастерами), автор музыки для театра, кино и видеоигр, он ряд последних лет преподает джаз и современную популярную музыку в Университете Брэнтона. Разумеется, он не только педагог, но и действующий музыкант, реализовавший целый ряд проектов с канадскими коллегами. Самая последняя его работа – масштабный проект Long Time Ago Rumble, к участию в котором он привлек опытных музыкантов, игравших ранее в симфоническом или джазовыом оркестрах Виннипега.

Их совместный ансамбль Matty Stecks & Musical Tramps получил название по старой короткометражке Чарли Чаплина, снятой в 1914 году. Своя история есть и у названия проекта, которой он обязан пятилетнему тогда сыну лидера ансамбля Эллиотту и его любимой книжке Ultimate Dinosaur Rumble. Сценическая премьера проекта состоялась в январе 2019 года, а сейчас (точнее, 8 мая 2020г.) он увидит свет уже в виде альбома. Работа масштабная – это первый в музыкальной карьере Стекса двойной альбом, общим объемом звучания более полутора часов. Двадцать композиций (на двух дисках) поделены на две группы: тут есть «обычные» пьесы и есть пьесы «номерные»: от LTAR I: Invocation до LTAR IX: Isolation, свободно чередующиеся в рамках концептуальной программы.

Что же касается непосредственно музыки, то это весьма современное произведение из-под знамени, на котором крупно написано ПОСТМОДЕРНИЗМ. Собственно, Мэтти Стекс этого и не скрывает. Как пишет он сам в буклете к альбому, «Я создал нечто эклектичное с использованием таких направлений, как современный джаз, саундтрек, конкретная музыка и популярная песня». Что ж, элементы коллажа «а-ля Мэтти Стекс» перечислены точно. Остается добавить, что разнообразные полевые записи, использованные в альбоме, собраны самими участниками проекта, что здесь высок уровень непосредственной импровизации, и, наконец, что акустические и электронные фрагменты музыкального полотна неплохо сбалансированы. Мне было очень интересно слушать этот альбом еще и потому, что музыка Мэтти и его коллег очень непредсказуема: предположить, что вас ждет в следующей композиции или даже в рамках одной пьесы (например, такой большой, как Begging the Beguine) совершенно невозможно. Это словно извилистая лесная дорога, где за каждым поворотом вас ждет нечто новое. Не могу не отметить и музыкальное мастерство исполнителей, особенно самого Мэтти Стекса, играющего здесь и на духовых, и на клавишных, а в одном треке еще и поющего, а также оставившего очень приятное впечатление басиста Мэтта Козицки. Если вы не пожалеете времени на этот большой альбом, то он вас вряд ли разочарует.

© & (p) 2020 Ropeadope Records

2 CD

1st: 10 tks / 48 mins

2nd: 10 tks / 55 mins

(Matthew Steckler – saxes, fl, voice(tk 2), keyb (tks 2, 8, 13, 17), EWI, electronics; Keith Price – g; Matt Kozicki – b; Eric Platz – dr, perc; Leanne Zacharias – cello; Catherine Wood – cl; Jeff Presslaff – p, keyb (tks 11 & 18); Megan Demarest (tk 17), Hannah Fearn (tk 8), Lenya Wilks (tk 13) – voice;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
авангард

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