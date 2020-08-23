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Benn Clatworthy System 6 - Bennie’s Lament
23.08.2020
65-летний англичанин Бенн Клэтворси заявил о себе на британской музыкальной сцене в Лондоне в 70-е годы. В 1980 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство игры на саксофонах, кларнетах и флейтах у Фила Собеля, да так и прижился на родине джаза. В конце 80-х он играл в бэнде у Хорэса Сильвера, который вдохновил Бенна на запись первого собственного альбома, который благодарный Клэтворси так и назвал Thanks Horace. С тех пор ушло много времени, а в дискографии Бенна появилось много новых альбомов. Значительная их часть записана с секстетом System 6, состав которого менялся много раз, но уже на двух последних альбомах Клэтворси приобрел тот вид, который вы видите в технических данных релиза: мультиинструменталиста Клэтворси поддерживают трубач Стаут и тромбонист Селлерс, а ритм-группу составляют пианист Веласко, басист Летт и ударник Моралес. Все они представлены фотографиями на обложке альбома.
Программу довольно большого по объему звучания альбома составили девять композиций лидера и по одной пьесе от Селлерса и Моралеса. Центральной пьесой надо считать титульную Bennie’s Lament, сочиненную лидером в честь известной композиции Колтрейна Lonnie’s Lament и регулярно исполняемую System 6 на концертах. Здесь хорошо видны и особенности исполнения (более высокий темп по сравнению с колтрейновским оригиналом), и мастерство музыкантов, прежде всего самого Бенна, и особый эмоциональный подъем. Не менее интересно звучит баллада In Strayhorn’s Bag, еще один трибьют, но уже композитору и аранжировщику эллингтоновского бэнда Билли Стрейхорну, где очень хорош пианист Веласко. А вообще – у каждой пьесы альбома своя история и свои достоинства. Пресс-релиз помогает понять, что Two Little Brothers – это музыкальный портрет сыновей Моралеса, и папа не случайно разражается здесь вдохновенным соло, а Pelican Plus One появился вследствие того, что житель тихоокеанского побережья Клэтворси обратил внимание на то, что пеликана на охоте всегда сопровождают чайки. Но это все частности, главное, если вам нравится крепкий нео-боп в исполнении сильных музыкантов, то Bennie’s Lament – ваш альбом.
© & (p) 2020 Benn Clatworthy
11 tks / 69 mins
(Benn Clatworthy – ts, ss, cl, bass cl; fl, alto fl; Ron Stout – tp; Joey Sellers – tb; Bryan Velasco – p; Bruce Lett – b; Yayo Morales – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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