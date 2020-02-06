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Antonio Adolfo - BruMa: Celebrating Milton Nascimento
Многие работы замечательного бразильского джазового пианиста и композитора Антонио Адольфо я имел честь уже в течение ряда лет представлять на нашем сайте и обратил внимание, что в последние годы ветеран бразильского джаза все чаще устремляет взгляд в прошлое, его альбомы стали носить явно ретроспективный характер. В прошлом году это был альбом Samba Jazz Alley, где Адольфо вспоминал времена своей молодости в Рио и места, где собирались музыканты, которых мы сегодня знаем, как отцов босса-новы и бразильского джаза в целом. В этом году новая работа Адольфо BruMa: Celebrating Milton Nascimento снова окрашена легкой дымкой ностальгии. Это альбом-трибьют старому другу Антонио, человеку, с которым они знакомы уже более полувека и самому видному мастеру бразильской популярной музыки Милтону Насименту.
Певец и композитор Милтон Насименту (р.1942) – это визитная карточка бразильской эстрады, подобно тому, как, скажем, Антониу Карлос Жобим – визитная карточка босса-новы. Обладатель премии Грэмми, а также четырех латинских Грэмми, Милтон Насименту широко известен во всем мире, с ним работали Хэнкок и Мэтини, Питер Гэбриэл и Пол Саймон. Много раз выступал вместе с ним и Антонио Адольфо. Но для этого альбома он сделал новые джазовые аранжировки самых популярных песен Насименту, включая Encontros e Desperdidas, Caxanga и, конечно же, Tristesse и преобразил их мелодии и гармонии в истинно джазовом духе.
В этом альбоме с Адольфо работала хорошо знакомая ему по предыдущим проектам команда музыкантов. Отличная духовая секция с Садоком, Мартинсом и Рочей, расширенный диапазон гитарных партий Спивака, но прежде всего вдохновенная игра самого маэстро за роялем превращают каждую из пьес в программе альбома в маленький джазовый шедевр, сохраняющий в то же время особенности музыки Насименту. И особенно показательна здесь финальная Tristesse, где сладкая грусть буквально разлита в мире звуков, рождаемых Адольфо, Мартинсом на флейте и Амуледо на гитаре.
Уверен, что 78-летний Насименту оценит этот подарок от старого друга. Оценим его и мы, слушая BruMa: Celebrating Milton Nascimento.
© & (p) 2020 AAM Music
9 tks / 48 mins
(Antonio Adolfo- p; Jesse Sadoc – tp, flg; Marcello Martins – alto fl, ts; Danilo Sinna – as; Rafael Rocha – tb; Claudio Spiewak – el.g (tks 1,2,4,6), ac.g (tks 3,4,5,9), perc (tk 4); Lula Galvao – g (tks 7,8); Leo Amuledo – g (tk 9); Jorge Helder – b; Rafael Barata – dr, perc; Dada Costa – perc (tks 1,2,6,7,8);)
Линк предоставили Scholz Productions
Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз
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