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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sérgio Vieira Introspective Landscapes

02.01.2021

Sérgio Vieira Introspective Landscapes
Бразильский барабанщик и композитор Серхио Виейра получил степень бакалавра в Сан-Паулу, а для продолжения учебы переехал в Португалию, и следующую степень в области джаза и игры на ударных инструментах получил уже в Порту, где он живет с 2017 года. Виейра тяготеет к авангардному джазу и все его проекты связаны с этим направлением. Виейра участвует в дуэте Divergent Fractals, трио No Sugar Coffee, а также руководит собственным трио, работающим как Sérgio Vieira Trio. И Divergent Fractals, и Sérgio Vieira Trio выпущено несколько альбомов. Кроме того, начиная с 2012 года, Виейра сочиняет музыку для ударных и электроакустических эффектов – и два таких проекта увидели свет в 2013 и 2014 годах. Introspective Landscapes – сольный проект Серхио в этой сфере.

Как говорит сам музыкант, «Я работал над ним несколько лет, продумывая и исследуя концепции, звуки и атмосферу. Это большой вызов самому себе – записать целый альбом сольных композиций для инструмента, который обычно рассматривают, как аккомпанирующий». Сама запись при этом заняла пять августовских дней 2020 года в Порту. «Подкрашивание» электроакустическими звуками выполнил Джони Мурата, а во всех семи композициях альбома мы слышим Серхио Виейру и его ударные.

…Часто авангардные экспериментаторы обозначают свои творения просто порядковыми номерами – для достижения полной абстракции. Виейра не столь радикален: названия его пьес дают воображению слушателя определенное направление. И в пьесах его порой, на десяток секунд, ритмический рисунок приобретает четкие очертания, чтобы потом вновь рассыпаться на отдельные составляюшие. Музыку в принципе, а музыку такого рода – особенно, трудно описывать словами. Прибегну в этой связи к аналогиям. Представьте ребенка на пляже, что-то рисующего на влажном песке у самой кромки воды. Его творения живут недолго: набегающая волна смывает все созданное, но ребенок вновь и вновь упорно продолжает творить: дома, звезды, люди, животные вновь и вновь появляются и исчезают. Звуковые картины Серхио Виейры столь же хрупки и эфемерны – но они есть, и подчас весьма впечатляют – порукой тому альбом Introspective Landscapes.



© & (p) 2020 Tuaregue Records

7 tks / 35 mins

( Sérgio Vieira – dr; Johny Murata – electroacoustics sounds;)

Линк предоставил Sérgio Vieira

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Португалия
музыкальный стиль
авангард

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