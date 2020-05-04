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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Shunzo Ohno - Runner

04.05.2020

Shunzo Ohno - Runner
Японский трубач Сюндзо Оно – личность выдающаяся, и я рад, что встреча с ним на электронных страницах jazzquad.ru наконец-то состоялась. Оно родился в префектуре Гифу в 1949 году. Уже в 20 летнем возрасте он считался одним из сильнейших джазовых трубачей Японии. Международная карьера Сюндзо началась в 1974 году, когда его услышал Арт Блэки и пригласил в Нью-Йорк. Оно несколько раз гастролировал вместе с Jazz Messengers, а впоследствии работал с Уэйном Шортером, Херби Хэнкоком, Лэрри Кориеллом, Гилом Эвансом, Machito and his Afro-Cuban Orchestra. Вместе с последним составом он получил в 1984 году премию Грэмми. Через четыре года, в 88-м, Сюндзо Оно был удостоен еще одной премии Грэмми уже за альбом Live at Sweet Basil, записанный с оркестром Гила Эванса. Всего же на его счету 30 альбомов в качестве сайдмена и 18 в качестве лидера. Как раз с 18-м альбомом уже перешагнувшего семидесятилетний рубеж маэстро Оно мы и хотим познакомить наших читателей. Называется он Runner.

Но сначала еще несколько слов о самом музыканте. Оно стал героем трех книг и двух документальных фильмов: в его жизни хватало драматических событий, которые он переживал с истинно самурайской стойкостью. В ночь под Рождество 1988 года Сюндзо попал в тяжелую автомобильную аварию, превратившую в кровавую кашу его губы и зубы. Что это значит для трубача – объяснять не надо. Но музыкант после долгого лечения смог вернуться в строй. Новые испытания поджидали его в 1996 году: у Сюндзо диагностировали рак горла в 4-й стадии. Однако, после трехлетней борьбы Оно и здесь вышел победителем – и немедленно отправился в концертный тур по Калифорнии с Уэйном Шортером. В 2011 году после сильного землетрясения в Северной Японии Оно стал организатором международной кампании помощи жертвам землятресения, а в 2014 году его композиция Musashi принесла Оно Гран-При международного конкурса композиций, причем впервые в этом престижном конкурсе победил джазмен.

Ну, а теперь вернемся к его новой работе. Альбом до обидного короток – всего пол-часа звучания, всего три композиции, но треков в альбоме шесть. Начинается он с большой симфоджазовой поэмы Epic в четырех частях. Ее Сюндзо Оно записал с нонетом, в котором кроме его трубы звучат ударные, кларнет, виолончель, фагот, гитара, бас-гитара, контрабас и клавинет. В этом симфоджазе акцент, может быть, за исключением последней части, сделан все же на симфонии, хотя заметно, что годы с Гилом Эвансом не прошли для Сюндзо даром. Далее следуют пьеса Moon Over the Castle, выстроенная на основе народной японской мелодии и, наконец, титульная Runner, сыгранная уже секстетом (это была одна из последних записей известного гитариста Вика Юриса). Пожалуй, Оно- джазовый трубач наиболее ярко выглядит именно в ней. Стоит услышать!

© & (p) 2020 Pulsebeats Records

6 tks / 30 mins

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
академическая музыка, мэйнстрим, третье течение

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