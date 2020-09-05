Mike Renzi with Jim Porcella - Christmas Is: December Duets

Совсем недавно у нас рецензировался альбом команды Chicago Yestet, и вот мы вновь отправляемся в мир чикагского джаза, чтобы познакомиться со вторым альбомом ансамбля Clark Sommers’ Ba(SH) – трио во главе с басистом Кларком Соммерсом. Все ...