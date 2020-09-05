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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Mike Renzi with Jim Porcella - Christmas Is: December Duets

05.09.2020

Mike Renzi with Jim Porcella - Christmas Is: December Duets
Известную русскую пословицу о том, что сани надо готовить летом вспомнил я, слушая на диво теплым сентябрьским вечером альбом Christmas Is: December Duets. Да, он оказался первым в этом году из серии так называемых «рождественских» альбомов, который попал в нашу почту. Обычно их бывает несколько каждый год и музыку такого типа можно условно разделить на две группы. В одной – работы, создатели которых стремятся обновить рождественскую тематику за счет необычного для нее материала или оригинальности подачи, в другой – альбомы более традиционного типа.

Christmas Is: December Duets относится именно к этой группе. Альбом принципиально традиционен – в хорошем смысле этого слова. Создатели предлагают нам в оснвном хорошо известные и привычные для слуха своих американских соотечественников мелодии, а берут другим – высоким классом исполнения. Пианист и композитор/ аранжировщик Майк Ренци – обладатель семи (!) наград Эмми, присуждаемых за лучшие работы на телевидении, что говорит само за себя. Обладатель мягкого баритона, джазовый вокалист Джим Порселла долго работал с Artie Shaw Orchestra, с ансамблем PrimaVera!, специализирующемся на музыке Луиса Примы, а сегодня поет еще и в новоорлеанском фанк-блюзовом ансамбле Gumbo, а также возглавляет собственный коллектив Bombay Jim and the Swinging Sapphires.

Большая часть альбома – это действительно дуэты Ренци и Порселлы, лишь в собственной композиции Ренци Our First Christmas вокалисту аккомпанирует фортепьянное трио, да в I’ve Got My Love To Keep Me Warm Ирвина Берлина звучание дуэта подкрашивают ударные. Остальная часть программы – это вещи Клода Торнхилла (Snowfall), Мела Торма (The Christmas Song ), Феликса Бернарда (Winter Wonderland), а открывает альбом Cool Yule Стиви Аллена в аранжировке, которая сразу дает понять, что празднуют музыканты не абстрактное Родество, а именно джазовое!

© & (p) 2020 Whaling City Sound

10 tks / 31 mins

(Mike Renzi – p, keyb; Jim Porcella – voc; Vinny Pagano – dr (tks 4,7); Paul Del Nero – b (tk 4);

Линк предоставлен Ginny Shea, Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг

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