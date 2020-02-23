Aynur - Hedûr / Solace Of Time

В 2017 году певица Айнур (ее полное имя – Айнур Доган) была удостоена Институтом средиземноморской музыки Беркли премии «Мастер средиземноморской музыки» в категории «Женщины Средиземноморья в действии». Мне доводилось слушать немало альбомов вокалисток, исполняющих этническую музыку народов Средиземноморья. Это были певицы из Туниса и Италии, Греции и Израиля, Турции и Испании. Но хотя Айнур родилась в Турции, ее родные края – это восточная часть страны, регион Курдистана, богатый горными массивами, лесами, лугами, быстрыми горными речками, регион, который на политической карте мира разделен между четырьмя странами – Турцией. Ираном, Ираком и Сирией, регион, в котором живут курды, народ, обладающий древними культурными традициями и не имеющий своей государственности. Курдянка Айнур – голос своего народа, женщина, очень много делающая для сохранения его музыкальной культуры.
Айнур сотрудничает с всемирно известным виолончелистом Йо Йо Ма и его Silk Road Ensemble, голландским ансамблем Nederland Blazers Ensemble, ведущим джазовым оркестром Германии NDR Big Band, сирийским кларнетистом Кинаном Азмехом и испанским композитором и гитаристом Хавьером Лимоном. На ее счету очень солидная дискография, в которой представляемый сегодня альбом Hedûr / Solace Of Time стал уже седьмым по счету. И, одновременно, это первый альбом, в котором Айнур взяла на себя обязанности аранжировщика, композитора и продюсера, а в титульной композиции Hedûr – еще и исполнительницы на курдском струнном инструменте танбур. Название альбома и песни Hedûr трудно перевести однозначно, это нечто вроде «обретение душевного равновесия, душевного умиротворения». Для Айнур эта песня – определенное послание своему народу, многие представители которого живут в очень непростых условиях. В целом же альбом состоит как из собственных песен Айнур, так и из традиционных фольклорных песен, многие из которых собрал Хусейн Эрдем, курдский писатель и основатель ПЕН-центра курдской литературы. О чем они? Как любой фольклор: о любви, о красоте родных мест, и, конечно, колыбельная… В прекрасно изданном буклете к альбому все тексты песен приведены на трех языках – курдском, турецком и английском. Увы, здесь не нашлось места для состава музыкантов, участвовавших в записи, и только из пресс-релиза, присланного вместе с линком для скачивания альбома, я узнал, что с Айнур работал немецкий джазовый пианист Франц фон Чосси.
Возможно, ему Айнур обязана определенными джазовыми интонациями в своем проекте. Сильный, красивый голос певицы завораживает. Признаюсь, что не будучи специалистом, я вряд ли смогу выделить особенности именно курдского фольклора по сравнению, скажем, с арабским или турецким. Но и не будучи специалистом, чувствуешь искренность, эмоциональную мощь и красоту пения Айнур. Думаю, это чувствуют многие. Вместе с линком Айсун Карадоган прислал и расписание концертов Айнур на ближайший год. В феврале и марте Айнур выступает в Турции (первые гастроли за последние пять лет), при этом билеты на концерты в Стамбуле и Анкаре уже распроданы. А дальше певицу ждут в Нидерландах, Франции, Норвегии… Это голос, который стоит услышать!
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