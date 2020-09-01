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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Geof Bradfield/Ben Goldberg/Dana Hall - General Semantics

01.09.2020

Geof Bradfield/Ben Goldberg/Dana Hall - General Semantics
Знакомые имена увидел я на обложке этого альбома. С работами одних (Брэдфилд, Холл) встречался совсем недавно, с работами других (Гольдберг) – давненько. Но в любом случае такая конфигурация трио с таким инструментарием предвещала немало интересного. Джоф Брэдфилд – видный представитель джазовой сцены Чикаго, участник множества проектов, записавший восемь собственных альбомов и игравший еще в более чем пятидесяти. Бен Гольдберг в начале 90-х в Нью-Йорке одним из первых начал играть нео-клезмерскую музыку. Его альбомы неизменно вызывали большой интерес. Сегодня он играет в трио с Грегом Коэном и Кенни Воллесеном, в дуэте с Мирой Мельфорд и авангардной группе Tin Hat. Дана Холл более десяти лет играл в ансамбле Террелла Стаффорда, записывался с самыми разными музыкантами (в том числе и с Брэдфилдом), есть у него и собственные проекты. Любопытно, что Брэдфилд и Гольдберг ранее никогда еще не работали вместе.

Концепция этого проекта родилась в 2017 году, когда все трое встретились на джазовом фестивале в Чикаго. Как отмечает Гольдберг, ему было очень интересно сделать совместный проект с двумя яркими мастерами местной сцены. В General Semantics трио играет собственную музыку, а также интерпретирует музыку таких разных авторов, как Дюк Эллингтон, Сесил Тейлор и Гермето Паскуаль. Уже стартовая пьеса Тейлора Air с отличным диалогом Брэдфилда и Голдберга дает представление о креативной фантазии музыкантов, их умении слышать друг друга и создавать новое на базе уже хорошо известной композиции. С великолепным юмором и тонкой иронией трое авангардистов играют пьесу Гольдберга Hit Flip Switch «так, как это делают в Новом Орлеане». В титульной пьесе General Semantics Холл выдает искрометное соло, а в Half the Fun не менее ярко солирует на контр-альто кларнете Гольдберг. В звучании же композиции Never Met a Stranger мне в переплетении линий духовых послышалось еще и нечто ориентальное. Браво! – это, если коротко, все, что я могу сказать об этой камерной встрече на высшем уровне Чикаго и Нью-Йорка. Будет здорово, если проект получит продолжение.

© & (p) 2020 Delmark Records

11 tks / 50 mins

(Geof Bradfield – ts, ss, bass cl; Ben Goldberg – cl, contra alto cl; Dana Hall – dr;

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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