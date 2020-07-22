Wayne Alpern - Scarab. Beatles Piano

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Wayne Alpern - Scarab. Beatles Piano

22.07.2020

Wayne Alpern - Scarab. Beatles Piano
Как и в предыдущих своих работах Sceleton (2019) и Standard Deviation (2020) Уэйн Элперн, видный американский теоретик-музыковед, композитор и аранжировщик, выступает в Scarab только в последнем качестве. Но если в Sceleton предметом его исследования, если так можно выразиться, выступали популярные джазовые стандарты, а в Standard Deviation – широкий круг популярных произведений, от джаза и рока и до поп-музыки, то нынешний альбом посвящен исключительно музыке Beatles. Еще одно кардинальное отличие: прежде для реализации своих идей Элперн приглашал группу исполнителей, то Scarab он увидел, как исключительно сольный фортепьянный проект – отсюда и подзаголовок: Beatles Piano.

Почему именно Beatles? Ну, о роли, которую сыграл этот коллектив в развитии современной музыки в целом, рассказывать, думаю, не надо. Ну, а у Уэйна Элперна были и личные причины, о которых он говорит так: « Моя глубочайшая связь с Beatles восходит к годам моей юности в Детройте, колыбели Motown, когда я услышал их впервые в середине 60-х, слушая свой крошечный транзистор по ночам в кровати. Я не думал, что стану композитором, но я сразу понял, что я преобразился, а мир вокруг меня изменился.»

Пианист Билли Тест исполняет (и исполняет очень вдозновенно) десять композиций Beatles в элперновских аранжировках. Уэйн отобрал для своей программы вещи из разных периодов творчества ливерпульских чародеев. Тут есть и более ранние Norwegian Wood, Yesterday или Nowhere Man, и шедевры поздних Beatles: Eleanor Rigby и Let it Be. Сохранив узнаваемые мелодические линии, Элперн облек все темы в строгую классическую форму, вместив в нее самые разные элементы – от атонального джаза до госпел. Думаю, если вы поклонник Beatles, ни одна из версий Элперна вас не возмутит, а скорее всего понравятся все.

И в завершение пару слов о названии альбома. Разумеется, здесь Элперн играет созвучиями. Если битлы были просто «жуками», то посвященный их музыке альбом он назвал именем жука священного, скарабея. Правда, священным он был у древних египтян. Но это уже мелочи по сравнению с вечной красотой музыки Beatles, которую Уэйн Элперн помог нам оценить в очередной раз.

© & (p) 2020 Wayne Alpern

10 tks / 34 mins

(Wayne Alpern – arr; Billy Test – p;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dave Bryant - Night Visitors

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Если вам близка музыка такого мастера джаза, как Орнетт Коулмен, то наверняка интересен будет и альбом одного из его самых преданных учеников. Пианист, клавишник и композитор Дэйв Брайант, уроженец Вирджинии, окончил колледж Беркли в 1983 ...
подробнее
16.05.2020

Dave Stryker with Bob Mintzer and the WDR Big Band - Blue Soul

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Далеко не первый альбом, где один из лучших европейских биг-бэндов – немецкий WDR Big Band из Кельна, записывается с кем-то из знаменитых и уважаемых джазовых инструменталистов. Американский гитарист Дэйв Страйкер, имеющий на своем счету ...
подробнее
23.04.2020

David Bach - Fierce Heart

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: смус джаз
Имя пианиста, клавишника и композитора Дэвида Баха вы вряд ли встретите в анкетах лучших джазменов года или списках популярности общеамериканского масштаба, но у себя в Мэриленде этот музыкант пользуется широкой известностью. В 2019 году ...
подробнее
21.06.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com