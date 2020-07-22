Wayne Alpern - Scarab. Beatles Piano

Как и в предыдущих своих работах Sceleton (2019) и Standard Deviation (2020) Уэйн Элперн, видный американский теоретик-музыковед, композитор и аранжировщик, выступает в Scarab только в последнем качестве. Но если в Sceleton предметом его исследования, если так можно выразиться, выступали популярные джазовые стандарты, а в Standard Deviation – широкий круг популярных произведений, от джаза и рока и до поп-музыки, то нынешний альбом посвящен исключительно музыке Beatles. Еще одно кардинальное отличие: прежде для реализации своих идей Элперн приглашал группу исполнителей, то Scarab он увидел, как исключительно сольный фортепьянный проект – отсюда и подзаголовок: Beatles Piano.
Почему именно Beatles? Ну, о роли, которую сыграл этот коллектив в развитии современной музыки в целом, рассказывать, думаю, не надо. Ну, а у Уэйна Элперна были и личные причины, о которых он говорит так: « Моя глубочайшая связь с Beatles восходит к годам моей юности в Детройте, колыбели Motown, когда я услышал их впервые в середине 60-х, слушая свой крошечный транзистор по ночам в кровати. Я не думал, что стану композитором, но я сразу понял, что я преобразился, а мир вокруг меня изменился.»
Пианист Билли Тест исполняет (и исполняет очень вдозновенно) десять композиций Beatles в элперновских аранжировках. Уэйн отобрал для своей программы вещи из разных периодов творчества ливерпульских чародеев. Тут есть и более ранние Norwegian Wood, Yesterday или Nowhere Man, и шедевры поздних Beatles: Eleanor Rigby и Let it Be. Сохранив узнаваемые мелодические линии, Элперн облек все темы в строгую классическую форму, вместив в нее самые разные элементы – от атонального джаза до госпел. Думаю, если вы поклонник Beatles, ни одна из версий Элперна вас не возмутит, а скорее всего понравятся все.
И в завершение пару слов о названии альбома. Разумеется, здесь Элперн играет созвучиями. Если битлы были просто «жуками», то посвященный их музыке альбом он назвал именем жука священного, скарабея. Правда, священным он был у древних египтян. Но это уже мелочи по сравнению с вечной красотой музыки Beatles, которую Уэйн Элперн помог нам оценить в очередной раз.
© & (p) 2020 Wayne Alpern
10 tks / 34 mins
(Wayne Alpern – arr; Billy Test – p;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН