Dan Costa - Live In California

Дан Коста, значительная часть музыкальной души которого живет в Бразилии, но англичанин по месту рождения и жительства, а также итало-португалец по происхождению, выпустил свой новый, третий по счету альбом, говоря о котором приходится не раз употреблять слово «впервые». Впервые это полностью сольный альбом и впервые – концертная живая запись. Она была сделана в феврале текущего года в калифорнийском клубе Kuumbwa Jazz, что и дало повод Косте назвать этот проект Live In California.
Наш сайт писал о двух предыдущих работах Дана Косты - Suite Três Rios (2016) и Skyness (2018), и, справедливости ради, надо отметить, что и ранее, например, в Skyness Дан отдельные пьемы исполнял без аккомпанемента, так что внутренняя готовность музыканта говорить со слушателем один на один зрела и раньше. Однако, именно сейчас Дан реализовал ее в формате полного концертного выступления. В программе в основном звучит авторская музыка Косты, некоторые пьесы знакомы по предыдущим альбомам, например моя любимая пьеса из Suite Três Rios – Baião. Но в сольном исполнении и они звучат по-новому.
Дан остался верен своей безупречно-академической форме изложения, но джазовая основа его музыки сомнения не вызывает. Слушая ту же Baião или Sete Enredos, оценивая работу левой и правой рук пианиста, я представлял себе постоянный диалог двух человек различных темпераментов, скажем, меланхолика и сангвиника, где именно за счет этой разницы и возникало чудо, которое мы зовем словом «джаз». Еще более интересно было слушать один из каверов альбома, где Дан решил дать собственное прочтение супер-популярной и супер-известной композиции Жобима Garota de Ipanema (по количеству интерпретаций эта пьеса в мире уступает только Yesterday). И Коста сумел найти свой подход к этой пьесе, при котором, возможно, стало меньше босса-новы, но никак не меньше джаза. А одним из фаворитов альбома стал для меня еще один кавер – версия пьесы O Barquinho другого известного пионера босса-новы Роберто Марескаля. Ну, и конечно, нельзя не упомянуть сольное исполнение Даном Костой композиции Love Dance Ивана Линса, которую он выпустил в виде сингла в дуэте с автором. Этой пьесой альбом заканчивается и этим видео, где Линс ведет вокальную партию, хочется проиллюстрировать игру Дана Косты.
Два предыдущих альбома принесли Косте большой успех. Хочется думать, что и Live In California будет замечен и публикой, и критиками.
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