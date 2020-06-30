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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Doctor Kanuska Group - Mutende Mizimu. Vimbuza from Mzimba North

30.06.2020

Doctor Kanuska Group - Mutende Mizimu. Vimbuza from Mzimba North
Польский лейбл 1000 Hz Records одновременно выпускает два своих новых малавийских диска. С проектом Wild/Life мы уже знакомили наших читателей, теперь черед второго альбома от Doctor Kanuska Group. И хотя это очень разные альбомы, в их одновременном издании есть глубокий смысл. Дело в том, что они, как две половинки одного целого, представляют вместе современную музыку далекой африканской страны. Проект Wild/Life – современная музыка малавийских городов, в этой музыке есть электроника, но нет традиционных африканских барабанов. Этот проект нацелен в будущее. Doctor Kanuska Group опирается на прошлое и живет им. Вот уж здесь традиционных африканских барабанов много. Собственно, звучат только они и человеческие голоса. Это ансамбль из деревни Катоколе на севере Малави и играет он отнюдь не развлекательную музыку.

В духовном плане это религиозное действо, церемония общения с духом, которая называется вимбуза. Слово это многозначно: вимбуза – это одновременно танец, ритм, болезнь, когда человек одержим духом, дух сам по себе и, наконец, обряд изгнания духа из тела заболевшего. Петр Данг Цихоцкий, польский музыкант и антрополог записывал эти церемонии в период с мая по сентябрь 2019 года. Он же расставил записи в таком порядке, чтобы у слушателя сложилось ощущение участия в церемонии вимбуза от начала и до конца. Кстати, название альбома Mutende Mizimu означает нечто вроде приветствия духам. Доктор Канушка Мсовойя, жрец и врач в одном лице организовала этот ансамбль, в котором играют ее сын и племянник, а также ученики, которые также владеют практикой общения с духами. Вся церемония, смысл каждой отдельной композиции, трек за треком, описан Петром в liner notes с обстоятельностью ученого.

Как музыкант, он отмечает необычайное богатство ритмов вимбузы. Барабаны звучат здесь с большой скоростью и с большим разнообразием. Из трех барабанов, как замечает Петр, два повторяют один и тот же ритм, вводя слушателей в состояние транса (подобно тому, как в западных клубах другими средствами это делают в стиле техно), а вот третий постоянно импровизирует, словно в джазе.

Думаю, с таким гидом, как Петр Цихоцкий, путешествие в мир вимбузы станет для заинтересованного слушателя необычайно захватывающим.

© & (p) 2020 1000 Hz Records

15 tks / 67 mins

(Thomas Mnthali, Maclean Nyasulu, Raphael Banda, Bydon Mnthali, Anton Banda, Chancy Nyilenda, Zogi Mhango – dr; Mapiri Sichinga, Kaweluwelu Chiumia, Chiweza Nyamusumba, Anyashonga Anyambuye, Anyakumwenda, Ester Mtonga, Loisi Phiri, Chimwemwe Mwalo, Joyce Chavula, Win Nyilenda, Chimwemwe Chiwaka, Collina Chiwaka, Solan Kumwenda, Anyausowoya, Enevie Mhon, Anyamuzimu, Anyachimaliro, Kwin Chiumia – voices and Chipangano Choir Katakole directed by Raphael Banda and Yamikami Nyone;)

Линк предоставлен 1000 Hz Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Малави
музыкальный стиль
африканская музыка

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