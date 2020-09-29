Baluji Shrivastav - Indian Classical Interactions

После февральского релиза альбома слепого индийского мультиинструменталиста Балуджи Шривастава Seasons of India британский лейбл ARC Music выпускает его большую новую работу Indian Classical Interactions. В рецензии на Seasons of India (ее легко найти на сайте) мы подробно рассказывали о биографии Шривастава, поэтому сейчас на ней останавливаться не будем. Есть смысл сразу перейти к рассказу о новом альбоме.
По его названию ясно, что музыка здесь связана с встречами индийской классической музыки с иными музыкальными культурами. Немаленькая по объему программа альбома состоит из четырех частей. Первая, A Dream ofAndalucia, занимает один трек. Это композиция, в которой Балуджи Шривастав играет на ситаре в дуэте с аргентинским гитаристом Игнасио Монтеверде. Индийская классическая традиция встречается здесь с музыкой фламенко на основе индийской раги Raag Charukeshi, обнаруживая и неожиданные общие черты, и красоту дуэта ситара и испанской гитары. Самая большая часть по количеству треков (со второго по десятый) называется Antardrishti - Inner Vision. Это совершенно уникальная интерпретация Шриваставом культовой для индийской религиозной философии книги Бхагавадгита, написанной между 400 и 200 годом до нашей эры на санскрите и являющеся частью гигантского эпоса Махабхарата. Содержание Бхавадгиты – это, по сути, разговор между одним из героев эпоса Арджуной и богом Кришной, затрагивающий массу религиозных, этических и философских проблем. Исполняет эту многослойную композицию вместе с Шриваставом и гостями проекта его ансамбль с характерным названием Inner Vision, состоящий из слепых музыкантов, инструменталистов и вокалистов их разных стран. Не берусь, в силу ограниченных знаний, судить о достоинствах этой сложнейшей работы, начинающейся и заканчивающейся с вокального хорового исполнения знаменитой мантры ОМ, но слушать – чрезвычайно интересно!
Третья часть альбома – это опять один трек, в котором Шривастав на дилрубе и танпуре аккомпанирует вокалу своей супруги Линды Шенсон. А исполняет она арию из еще одного уникального произведения – первой и пока единственной оперы на языке урду (втором по числу говорящих на нем в Индии) Sohini and Mahival, сочиненной совместно Балуджи Шриваставом и Дарио Маранелли. Упрощенно говоря, это индийский вариант «Ромео и Джульетты», рассказ о трагической любви девушки-хинду Сохини и юноши-мусульманина Манивала. Самая внушительная по времени звучания (три последних трека) – это четвертая часть альбома. Снова дуэт гитары и ситара, четыре сюиты под общим названием Poorvi Raag Mala (Garland of Raags), где вместе с Шриваставом на ситаре играет индонезийский гитарист Бу Бу Сьянтури. Это наиболее близкие к индийской классической музыке, содержащие импровизацию в строгих рамках классических мелодических и ритмических рисунков пьесы.
Вот такой удивительный альбом записал Балуджи Шривастав с музыкантами из разных стран – благо все они живут и работают в Лондоне. Отличный, интересный по музыкальному содержанию и просто познавательный пример успешной диффузии различных музыкальных культур. Спасибо, Шривастав! Спасибо, ARC Music!
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