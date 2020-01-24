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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Thana Alexa - ONA

24.01.2020

Thana Alexa - ONA
Да, на обложке этого альбома вас встречает весьма привлекательная женщина. Но, поверьте, достоинства альбома ONA этим далеко не ограничиваются. Это интересная и концептуальная работа очень талантливой певицы, исполнительницы преимущественно песен собственного сочинения. Тана Алекса родилась в Нью-Йорке в семье хорватского происхождения, ее полное имя звучит, как Тана Алекса Павелич. Когда Тана была еще ребенком (а музыку она полюбила в самом нежном возрасте), семья вернулась на историческую родину – в Хорватию. Там Тана росла, но учиться музыке все же перебралась в США и с тех пор работает на здещней сцене. Работает весьма плодотворно. Алекса выступает с ансамблем своего мужа, американо-мексиканского ударника Антонио Санчеса Migration, с гитаристом Джином Эссом, а в 2014 году дебютировала собственным джазовым альбомом Ode to Heroes. Два года подряд, в 2016 и 2017-м, она попадала в список номинантов на звание «восходящей звезды женской вокалистики» в анкетах критиков DownBeat, что, конечно, впечатляет.

И вот – новый альбом Алексы, существенно отличающийся от первенца. Тут много о его содержании говорит само название: ONA – это «она» и по-хорватский, и по-русски. Этот альбом для Таны – манифест Женщины. Как говорит сама исполнительница (и автор восьм из десяти песен альбома), «в ONA вложено все, что я знаю о жизни женщин, начиная с моего собственного и нашего общего опыта, наших эмоций, нашей сексуальности, наших ценностей и нашей способности преодолевать несправедливость, борясь за то, во что мы верим.» Главное в этом манифесте – в титульной песне, единственной, где Алекса поет на двух своих родных я зыках, хорватском и английском. The Resistance написана под непосредственным впечатлением от участия Таны в Марше женщин на Вашингтон в 2017 году. Композиция Pachamama названа в честь инкской богини земли и плодородия, а песней Cassandra Алекса солидаризируется с участницами движения #MeToo. Есть в программе и весьма лиричные вещи, например, Set Free или You Taught Me. Два кавера в альбоме – это песни групп Massive Attack (Teardrop) и Tears For Fears (Everybody Wants to Rule the World).

Альбом записывался с участием постоянного ансамбля Алексы, в который входит и ее супруг, а также большой группы гостей, исключительно женщин: тут и знаменитая джазовая скрипачка Регина Картер, и близкая к фолку Бекка Стивенс, и вокальная, интернациональная по составу, группа ROSA, специализирующаяся на сербском фольклоре. Тана Алекса значительно изменила стилистику в своей новой работе. Да, тут остались и джазовые интонации, но к ним добавилось обилие электронных «фишек», включая эффекты и лупинг, не чуждается певица и элементов музыки соул, фолка или поп-музыки. Свой голос Тана часто использует, как еще один инструмент в общем саунде, уверенно выпевая нечто среднее между скэтом и вокализом. Слушать ONA интересно с первого и до последнего трека – каждый несет что-то новое. Большая работа очень незаурядной исполнительницы, чье имя стоит запомнить. В продажу альбом поступит в марте.

© & (p) 2020 Thana Alexa

10 tks / 74 mins

(Thana Alexa – voc, keyb; Antonio Sanchez – dr, perc, keyb; Jordan Peters – g; Carmen Staaf – p, keyb; Matt Brewer – ac.b, el.b; with Regina Carter – vi; Becca Stevens – voice, charango, ukulele; Staceyann Chin- spoken word, poetry; ROSA Vocal Group (Aleksandrda Denda, Shilpa Anath, Tiffany Wilson, Valentina Lombardi, Astrid Kuljanic, Eleni Arapoglou) - background Croatian vocals; Claudia Acuña, Sofia Rei, Nicole Zuraitis, Sarah Elizabeth Charles - background voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, Индия, Италия, Литва, Мексика, Сербия, США, Хорватия, Чили, Ямайка
музыкальный стиль
кроссовер

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