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Jeff Morris - Close Reeding. A Digital View From The Inside Out
22.08.2020
Четвертый раз мы встречаемся с работой американского музыканта и компьютерщика Джеффа Морриса и второй раз за этот год. Понятно, все биографические подробности желающие могут поискать в прежних текстах, а сейчас сразу перейдем к новой работе. Обычно Моррис любит «говорящие» названия своих альбомов, вроде предшественника Hearing Voices, прозрачное название и у нынешнего проекта, особенно если вспомнить страсть носителей английского языка к словесным каламбурам: конечно, здесь имеется ввиду семейство духовых инструментов reeds, а значит альбом посвящен сочетанию компьютеров и живой электроники с духовыми инструментами, прежде всего с саксофонами. Подзаголовок обещает при этом «Цифровой взгляд изнутри».
Как и предшественник, в котором Моррис проделывал то же самое с человеческим голосом, Close Reeding носит компилятивный характер. Джефф отобрал свои записи разных лет с разными партнерами и в разных местах, от Техаса до Хельсинки и на сей раз расположил их в хронологическом порядке. Символично, что первые два трека он записывал в College Station в Техасе (первую, титульную, в 2012 году с тенор-саксофонистом Джейсоном Бистер-Джонсом, а вторую, Baby’s On Fire, в 2015 году с альт-саксофонистом Харальдом Киседу), и финальную Close Reeding (Neural Reprise) – там же, в последний день марта 2020 года, возможно, уже думая о будущем альбоме.
Надо сказать, что в упомянутых первых треках на авансцене именно саксофонисты, а сам Моррис создает как бы бэкграунд, а вот уже Slurp (2015) c датской тенор-саксофонисткой Наной Пи Аабо Ларсен выглядит совсем иначе – это царство электроники, в котором саксофон явно на вторых ролях. Наиболее сбалансированной и, пожалуй, наиболее радикальной мне показалась сюита в четырех частях-треках What’s in a Whisper, записанная Моррисом с финскими партнерами. Как и все остальные номера программы, это авангардная музыка, в которой компьютер и акустические инструменты словно меняются местами: в звучании саксофона и ударных ощущается некая холодная механистичность, а электроника «теплеет» и очеловечивается. Мне кажется, именно такие эксперименты наиболее интересны Джеффу Моррису, судя не только по данной, но и по предыдущим его работам. Рецензируя Hearing Voices, я назвал Джеффа Морриса не только музыкантом, но и ученым-экспериментатором. Close Reeding подтверждает, что так оно и есть. Эксперимент продолжается!
© & (p) 2020 Ravello Records
9 tks / 65 mins
(Jeff Morris, Jayson Beaster-Jones – ts; Harald Kisiedu – as; Nana Pi Aabo Larsen – ts; Jorge Variego – bass cl; Johannes Sarjasto – as; Ilmari Heikinheimo – dr; Kalle van Timonen - synth;)
Линк предоставила Sara Warner, PARMA Recordings
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина,
Дания,
США,
Финляндия
музыкальный стиль
авангард
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