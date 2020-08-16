Royal Bopsters - Party of Four

Вокальный ансамблевый джаз, искусство раскладывать гармонии на несколько голосов – штука тонкая и редкая. Ну-ка, попробуйте вспомнить выдающиеся вокальные ансамбли в истории джаза! Список получится очень коротким. Hi-Lo’s, Lambert, Hendricks and Ross, Swingle Singers, Singers Unlimited, конечно же Manhattan Transfer, а в наши дни – New York Voices – все? Почти, добавьте сюда и Royal Bopsters. Уже первый их альбом The RoyalBopsters Project
(2015), в котором наряду с самими «бопстерами» участвовали Шейла Джордан, Джн Хендрикс, Марк Мерфи, Боб Дороу и Анни Росс, стал событием. JazzTimes назвали его альбомом года, скупой на высокие оценки DownBeat поставил ему 4,5 звездочки. И вот – второй альбом, Party of Four, увы, последний в этом составе, так как в мае 2020 года умерла от рака Холли Росс, и Party of Four посвящен именно ей и увидит свет 13 ноября, когда Холли исполнилось бы 64 года.
А начиналось все с того, что четверо очень опытных вокалиста и педагога вокала, Эми Лондон (сопрано), Холли Росс (альт), Пит МакГиннесс (баритон) и Дилан Прамук (бас) объединились в коллектив под названием Royal Bopsters. Во всем блеске их мастерство явлено и в Party of Four, где к ним присоединились в качестве гостей обладатели титула NEA Jazz Master - королева боп-вокала, 91-летняя Шейла Джордан и Боб Дороу, для которого запись в одном треке с «бопстерами» стала последней в жизни, а также знаменитый басист, лауреат Грэмми Крисчен МакБрайд (в двух треках). В альбом вошло 12 композиций, а программу его открывает вокальная версия гершвиновского But Not for Me, где, взяв за основу известную сольную партию Чета Бэйкера, МакГиннесс аранжировал ее для вокального ансамбля. Каждый следующий трек – это отдельная история, отлично изложенная в liner notes Майклом Бурном. Я не стану ее пересказывать, а призываю потенциального слушателя просто отдаться свингующей стихии музыки, закрыть глаза и слушать это волшебство на четыре голоса, которое подарили нам очень талантливые люди.
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12 tks /59 mins
(Amy London, Holli Ross, Pete McGuinness, Dylan Pramuk – voc; Steve Schmidt – p; Cameron Brown – b; Steve Williams – dr; Steven Kroon – perc; with Sheila Jordan, Bob Dorough – voc; Christian McBride – b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН