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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Mirna Bogdanović - Confrontation

17.12.2020

Mirna Bogdanović - Confrontation
Confrontation, дебютный альбом словенской вокалистки Мирны Богданович увидит свет 18 декабря 2020 года на лейбле Klaeng Records из Кельна. Почему в Германии? Наверное, для Мирны это естественно, потому что молодая певица училась в Джазовом институте в Берлине и уже ряд лет является частью берлинской новоджазовой тусовки. Свой дебютный альбом она записала с октетом своих немецких коллег, со многими из которых она вместе училась, а саксофонист Ваня Славин (он родился в Германии, но, судя по имени, имеет славянские корни) не только участвовал в записи, как музыкант, но и стал продюсером Confrontation, а также занимался пост-продукцией.

Итак, десять треков. Автор всех композиций – сама Мирна Богданович. Она предпочитает песни с текстом, а не силлабическое пение, характерное для многих певцов авангардной стилистики. Для Мирны важен смысл ее песен, но, конечно, не менее важна музыка. Как признается сама певица, ей менее интересна чисто вокальная или чисто инструментальная музыка. Взаимодействие голоса и инструментов – вот основа ее музыкальной философии, в которой стилистика не имеет жестких границ, хотя основана на джазе. Когда-то Мирна начинала с классического фортепьяно и лишь потом перешла к вокалу, так что она хорошо понимает важность и вокальной и инструментальной составляющей.

Уже с первых треков альбома вы сможете проследить, как эти идеи воплощаются в жизнь. В стартовой композиции Melancholia голос певицы находит фундаментальную поддержку в партиях саксофона, в следующей песне June на авнсцену выступает фортепьяно, а в Never Believed, начинающейся с акаппельного интро (вместе с Мирной в записи альбома участвовали еще две вокалистки, Паулина Пик и Дора Остерлох), в дальнейшем очень важную роль играет звучание гитары. Искусство баланса – важнейшая черта музыки Мирны Богданович. Идеально ли оно во всех треках? Наверное, нет. Но не будем забывать, что это только начало творческого пути, и все говорит о том, что у талантливой певицы и композитора, есть все данные, чтобы довести его до блеска в новых работах.



© & (p) 2020 Klaeng Records

10 tks / 58 mins

(Mirna Bogdanović, Pauline Peek, Dora Osterloh – voice; Wanja Slavin – sax, fl, cl, synth; Povel Widestrand – p, Rhodes, synth; Arne Braun – g; Felix Henkelhausen – b; Fabian Rösch – dr;)

Линк предоставила Mirna Bogdanović

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Словения
музыкальный стиль
авангард

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