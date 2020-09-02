Sabertooth Swing - Song of Future Past

Представьте себе небольшой кабачок с широко открытыми окнами, из которых доносится сложный аромат острой пищи, спиртного, разгоряченных танцами тел и – музыки, звуки которой создают особую атмосферу в залитом солнцем приморском городе, утопающем в субтропической зелени.Это Новый Орлеан, город, который многие почитают за родину джаза. А представляемый сегодня ансамбль Sabertooth Swing – типичный новоорлеанский бэнд, более того, официально ставящий на страницах своего сайта задачу вернуть джазу первоначальный дух веселья, музыки для танцев и дружеских вечеринок, дух, которым пропитана музыка ранних королей новоорлеанского джаза – Бадди Болдена, Кинга Оливера, Кида Ори и – Луиса Армстронга.
Я сразу вспомнил о Сачмо, слушая второй альбом коллектива Song of Future Past. Фронтмен Sabertooth Swing, кстати, тоже трубач, Дэн Рач поет в манере близкой к тому, как это делал Армстронг. Я говорю о близкой манере, потому что повторить Сачмо просто невозможно. А вот позитивную энергетику и хорошее настроение Sabertooth Swing передать своим слушателям вполне способен – и делает это весьма профессионально. Группа состоит из духовой секции и ритм-группы, основной формат коллектива – секстет, в двух треках дополненный гостями. Программа небольшого альбома состоит из двух композиций Ирвина Берлина (Blue Skies, How Deep is the Ocean), Atlanta Blues Хэнди, традиционной темы Frankie & Johnny, открывающей альбом и двух вполне современных песен: Chocolate Jesus Тома Уэйтса и Lawn Boy группы Phish. Этот сплав старого и нового Sabertooth Swing подают под добротным новоорлеанским соусом – и получается весьма вкусно! По крайней мере, я с одинаковым удовольствием слушал и Frankie & Johnny, и Chocolate Jesus. А вообще под эту музыку надо просто танцевать – у меня это не получилось, может быть, получится у вас.
© & (p) 2020 Slammin Media
6 tks / 24 mins
( Dan Ruch – tp, voc; Alex Canales – sax, cl; Chris Butcher – tb; Romain Beauxis – g; Spike Perkins – b; Robert Montgomery – dr; Seth Ballin – sax (tk 1); Ryan Hanseler - p(tk 3);)
Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН