Sabertooth Swing - Song of Future Past

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Sabertooth Swing - Song of Future Past

02.09.2020

Sabertooth Swing - Song of Future Past
Представьте себе небольшой кабачок с широко открытыми окнами, из которых доносится сложный аромат острой пищи, спиртного, разгоряченных танцами тел и – музыки, звуки которой создают особую атмосферу в залитом солнцем приморском городе, утопающем в субтропической зелени.Это Новый Орлеан, город, который многие почитают за родину джаза. А представляемый сегодня ансамбль Sabertooth Swing – типичный новоорлеанский бэнд, более того, официально ставящий на страницах своего сайта задачу вернуть джазу первоначальный дух веселья, музыки для танцев и дружеских вечеринок, дух, которым пропитана музыка ранних королей новоорлеанского джаза – Бадди Болдена, Кинга Оливера, Кида Ори и – Луиса Армстронга.

Я сразу вспомнил о Сачмо, слушая второй альбом коллектива Song of Future Past. Фронтмен Sabertooth Swing, кстати, тоже трубач, Дэн Рач поет в манере близкой к тому, как это делал Армстронг. Я говорю о близкой манере, потому что повторить Сачмо просто невозможно. А вот позитивную энергетику и хорошее настроение Sabertooth Swing передать своим слушателям вполне способен – и делает это весьма профессионально. Группа состоит из духовой секции и ритм-группы, основной формат коллектива – секстет, в двух треках дополненный гостями. Программа небольшого альбома состоит из двух композиций Ирвина Берлина (Blue Skies, How Deep is the Ocean), Atlanta Blues Хэнди, традиционной темы Frankie & Johnny, открывающей альбом и двух вполне современных песен: Chocolate Jesus Тома Уэйтса и Lawn Boy группы Phish. Этот сплав старого и нового Sabertooth Swing подают под добротным новоорлеанским соусом – и получается весьма вкусно! По крайней мере, я с одинаковым удовольствием слушал и Frankie & Johnny, и Chocolate Jesus. А вообще под эту музыку надо просто танцевать – у меня это не получилось, может быть, получится у вас.

© & (p) 2020 Slammin Media

6 tks / 24 mins

( Dan Ruch – tp, voc; Alex Canales – sax, cl; Chris Butcher – tb; Romain Beauxis – g; Spike Perkins – b; Robert Montgomery – dr; Seth Ballin – sax (tk 1); Ryan Hanseler - p(tk 3);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Jose Rizo’s Mongorama - Mariposas Cantan

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, Мексика, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Хосе Рицо – очень влиятельный и популярный ди-джей из Лос-Анджелеса, мексиканец по происхождению. Он первым стал делать на радио программы латинского джаза. Кроме того Рицо сам пишет музыку, продюсирует различные проекты, связанные с ...
подробнее
15.08.2020

Juice Oh Yeah - Juice Oh Yeah

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
Juice Oh Yeah – первый альбом, которым продолжилось в 2020 году общение нашего сайта с авангардным московским лейблом «Без Названия и Лого». Одновременно это первое знакомство с одноименным ансамблем из Санкт-Петербурга. Чаще всего ...
подробнее
01.02.2020

Kari van der Kloot - The Architects

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Пресс-релиз от Orange Grove Publicity характеризует альбом The Architects, как нечто среднее между джазом и фолком. Прослушав эту работу канадской певицы и исполнителя собственных песен Кари ван дер Клоот, которая ныне живет в Нью-Йорке и ...
подробнее
17.05.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com