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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Maria Mazzotta - Amoreamaro

30.01.2020

Maria Mazzotta - Amoreamaro
Апулия, эта нижняя задняя часть итальянского «сапожка» вместе с его «каблучком», - место, где издавна пересекались различные культуры. Здесь внимательный глаз заметит античные тени Великой Греции, здесь бывали норманны, арабы, сюда вторгались турки-османы – и в той или иной мере все они повлияли на этот край в Южной Италии, где даже говорят на особом диалекте. И уже внутри Апулии еще более своеобразным выглядит сам «каблучок» - историческая область Саленто, где исстари говорили на своем, салентинском наречии. Мария Мазотта выросла и сформировалась, как певица, именно здесь.

И песни родного региона стали главным объектом ее творческих интересов. Мазотта закончила консерваторию Tito Schipa в Лечче, а в 1998 году представила свою первую программу салентинских песен. 15 лет она работала с ансамблем Canzoniere Grecanico Salentino, записав с ним 6 альбомов. Параллельно она открывала для себя всю широту мира world music. Марию особенно заинтересовал фольклор балканских народов – славян, греков, албанцев, цыган. Она работала и с такой знаменитостью мирового класса, как Бобби МакФеррин, и с индийским певцом Сайед-уд-дином Дагаром. Вместе с албанским виолончелистом Реди Хаса она сформировала очень успешный дуэт Hasa-Mazzotta, с которым выступала на фестивалях и концертах в самых разных местах – от Мадрида до Тель-Авива.

Свой новый альбом Amoreamaro Мазотта записала тоже в дуэте – на сей раз с аккордеонистом Бруно Галеоне, выходцем с Мадагаскара. В программу альбома вошло десять песен, из которых две никогда раньше не звучали на ее дисках. Обе эти песни Мария поет на салентинском: это Nu me lassare («Не покидай меня») и титульная композиция Amoreamaro («Горькая любовь») в ритмах, основанных на характерном для юга Италии танце тарантелла. Кстати, в этом треке к дуэту присоединяется гость – Андреа Преса на австралийском традиционном инструменте диджериду. И в еще одном треке, Tore Tore Tore, появляется гость, на этот раз иранец Биджан Чемирани на разнообразных народных перкуссионных инструментах. Большинство песен Марии Мазотты – это любовная лирика, которая в ее исполнении звучит очень экспрессивно. Сильный голос, очень драматичное исполнение, запоминающиеся мелодии песен – думаю, новый альбом Мазотты должен запомниться любителям world music. А узнать его легко по весьма оригинальной обложке от Симоны Ломартир: композиционно фигуры здесь заставляют вспомнить сюжет Пьеты, то есть оплакивания Христа, но приглядевшись, вы обнаружите нечто совсем иное…



© & (p) 2020 Agualoca Records

10 tks / 43 mins

(Maria Mazzotta – voice, perc; Bruno Galeone – acc; with Bijan Chemirani – dr, perc (tk 6); Andrea Presa – didgeridoo (tk 9);)

Линк предоставлен Giuseppe Bortone, Zero Nove Nove

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Италия, Мадагаскар
музыкальный стиль
балканская музыка

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