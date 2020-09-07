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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Modasaurus - 4K

07.09.2020

Modasaurus - 4K
Кто сказал, что динозавры вымерли давным-давно? Отнюдь. Вот, например, в столице Канады Оттаве в начале 2016 года появился Modasaurus. Правда, интересен он не палеонтологам, а любителям музыки, потому что Modasaurus – это джазовый ансамбль, играющий музыку фьюжн и основанный профессором Карлтонского университета, пианистом, композитором и педагогом Джеймсом МакГованом и тремя его бывшими учениками, работавшими ранее, как трио HML: ударником Джейми Холмсом, гитаристом Алексом Моксоном (уже знакомым нашим читателям по недавнему альбому с собственным квартетом) и бас-гитаристом Джей-Пи (Жан-Филиппом) Лапензи.

Название их альбома 4K расшифровывается, как The Four Kids («Четверо парней»). Так же называется и стартовая композиция новой программы – энергичная темповая вещь, какой, собственно говоря и должна быть музыка в стиле фьюжн. Ну, а в последующих треках музыканты напоминают слушателю, что фьюжн – это не только сплав джаза и рока, а направление, вбирающее в себя самые различные составляющие, в том числе этнику и элементы академической музыки. В этой связи ключевыми мне показались две довольно объемные пьесы: восьмиминутная Khaleegy и одиннадцатиминутная Chaconne and Fugue. В первом случае мы имеем дело с активным использованием ориентальных и, если не ошибаюсь, испанских мотивов (эта страна, как известно, в наибольшей степени впитала элементы арабского искусства, как результат нескольких веков владычества мавров на части ее территории). Во втором – джаз и рок заключены в строгие академические формы и чувствуют себя в них весьма органично. Подумалось: пол-века назад такие вещи были бы прорывными и пионерскими, сегодня же мы просто отмечаем более или менее удачное использование таких приемов. Кстати, есть в альбоме и образчики фьюжн иного сорта: кельтский фолк Modasaurus использует в Crazy Ceilidh, а Hey Bud! и Seen My Jawa? испытали влияние латиноамериканских танцевальных мотивов. Фьюжн во всем его многообразии наверняка порадует любителей этого направления в новой работе квартета из Оттавы.

© & (p) 2020 Modasaurus

7 tks / 57 mins

(James McGowan – p, keyb; Alex Moxon – g; JP Lapensee – el.b; Jamie Holmes – dr; Normand Glaude – chromatic harmonica (tk 4) ; Wayne Eagles – g (tk 7);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн

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