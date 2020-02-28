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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Amir John Haddad - El Amir - Andalucia

28.02.2020

Amir John Haddad - El Amir - Andalucia
Сегодня, 28 февраля, на юге Испании празднуют День Андалузии. В этот день сорок лет назад Андалузия получила статус автономного сообщества. Красивый праздник, красивый регион с уникальной историей, в которой слились христианские, исламские и иудейские корни. А еще Андалузия – родина фламенко, музыки, ставшей визитной карточкой Испании в целом. Именно музыку фламенко исполняет в своем альбоме Andalucia Амир Джон Хаддад – Эль Амир, приурочив релиз альбома ко Дню Андалузии. Но прежде, чем говорить об альбоме, надо немного рассказать о самом музыканте, чье имя впервые появляется на наших страницах.

На обложке альбома он поместил и свое полное имя, и имя сокращенное, артистический ник. Его экзотическому звучанию родившийся в Германии музыкант обязан своему происхождению: его мать – колумбийка, а отец – палестинский араб. На гитаре он начал играть с раннего детства, а уже в 12 лет выступил с публичным концертом, исполняя именно фламенко. Но Эль Амир владеет самыми разными инструментами и исполняет самую разную музыку. В его арсенале – и греческий бузуки, и арабский уд. В 2017 году он первым в мире исполнил один из концертов Вивальди для мандолины на бузуки. Эль Амир в 2004 году стал номинантом премии Latin Grammy, а в 2019 году получил престижную Global Music Award. Исполняет он с различными своими коллективами музыку Средиземноморья, арабскую музыку, фолк, рок, классику и так далее, но фламенко остается особой его любовью. С 1997 года Эль Амир живет и работает в Испании. Он стал одним из самых влиятельных гитаристов фламенко наших дней, внося в свое исполнение новаторские элементы, связанные, в частности с джазом. Andalucia - уже третий для Эль Амира альбом в этой стилистике и сделан он с особой любовью.

В Андалузию, как известно, входят восемь провинций. Каждой из них и, соответственно, главному городу каждой провинции Эль Амир посвятил отдельную пьесу. Здесь есть, скажем, Catedral de Sevilla или Mezquita de Córdoba. Но в альбом вошло десять треков. В дополнение к восьми звуковым портретам городов и провинций Эль Амир включил в альбом еще две свои пьесы: в начале альбома – титульную Andalucia, а в конце - Andalusian Lullaby, стремясь выразить всю гамму теплых чувств, которые он питает к этой благодатной земле. При этом каждая пьеса выполнена в определенном стиле музыки фламенко, часто характерном для данного региона: в Catedral de Sevilla это, конечно, севильяна, в Terral de Málaga – румба, в La Caleta de Cádiz – алегрия, а в Mezquita de Córdoba – солеа. Как видите, Эль Амир сочетает здесь и те направления, которые относятся к традиционному фламенко (канте хондо), и более современные. Три пьесы из этой программы Эль Амир посвятил выдающимся мастерам фламенко, своим учителям, прямым и косвенным: Пепе Хустисия, Хуану Хабичуэла и, конечно, Пако Де Люсия. Блистательный букет разнообразных цветков одного семейства, имя которого – фламенко. Какой самый красивый? Это очень субьективно. Для меня самыми яркими оказались Terral de Málaga и Memorias de Jaén. И единственное, чего мне не хватило в этом альбоме, подчиненном по своей структуре определенной концепции, - это звукового портрета города, который я почитаю самым красивым в Андалузии – Ронды в провинции Малага. Впрочем, как вы понимаете, это тоже субьективно.



© & (p) 2020 Galileo Music

10 tks / 58 mins

(Amir John Haddad - El Amir – flamenco g, Greek bouzuki, Arabic oud, palmas, voc; Chelo Soto – voc (tks 1,9); Manuel de Lucena – dr, shakers, carcavas, cascabeles, cachichi, pezuñas (tk 1); Juan García-Herreros – 6 string b (tks 1,7); Miguel Lamas – dr (tk 7); Israel Katumba – cajon, palmas, shaker, pander, riq, udu, base toms, tachuelas (tks 1,2,3,5,9);)

Линк предоставила Elisabeth Vázquez, Zoo Music Management

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Испания
музыкальный стиль
фламенко

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