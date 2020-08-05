Ilia Belorukov / Jason Kahn - Studio Album

Если говорить о внешней стороне этого проекта, то тут царствует железная линейная логика. Все записи сделаны в студиях? Назовем альбом просто Studio Album. Две записи сделаны в сентябре 2018 года в Петербурге? Отлично, имеем две композиции Saint-Petersburg
-1 и 2 соответственно. Три другие записывались в феврале 2019 года в Цюрихе? Естественно получаем три композиции Zürich с порядковым номером. Но как только вы приступаете к прослушиванию, не то что линейная - любая логика мгновенно испаряется, как роса на траве жарким утром. Вы вступаете в область весьма радикальной экспериментальной импровизации, а это испытание не каждому по силам (в смысле – по нервам). Что ж, мое дело предупредить, а дальше делайте выбор сами.
Но пора уже поговорить об авторах проекта. Хорошо знакомый нашим читателям петербуржский музыкант, саксофонист по основному инструменту, Илья Белоруков в принципе работает в сфере свободной импровизации и играет музыку от почти «нормального» фри-джаза до самых смелых экспериментальных проектов. В данном случае мы имеем дело как раз с последним вариантом. Илья здесь управляет модулярным синтезатором. Его партнером здесь выступает американец Джейсон Кан, который живет и работает в швейцарском Цюрихе. Джейсон напоминает этакого Леонардо да Винчи от авангарда. Как музыкант, он играет на электронных инструментах, гитаре, перкуссии и, если можно так выразиться, поет. Я с осторожностью употребляю этот термин, поскольку меньше всего его эксперименты в этой области похожи на обычное пение. А еще Кан пишет книги, создает визуальные инсталляции и оформляет обложки альбомов.
В данном проекте Белоруков, как мне показалось, сознательно выбрал позицию, так сказать, аккомпаниатора. Его синтезатор живо реагирует на движения голоса Кана и реже сам предлагает партнеру тему для его вокальных экзерсисов. Кан же удивительно многолик. Иногда он демонстрирует нечто вроде шаманских практик, иногда это натуральный звериный вой или рык, а иногда выдает нечто такое, что находится за рамками моего словарного запаса. Динамика импровизаций сильно варьируется, и предугадать, что музыканты выдадут в следующий отрезок времени практически невозможно, да и не хочется этого делать: в рваном ритме звуков этой музыки есть нечто гипнотическое, хотя, как известно, гипнозу подвластны далеко не все… Но об этом, впрочем, уже говорилось выше.
© & (p) 2020 Notice Recordings
5 tks / 45 mins
(Jason Kahn – voice; Ilia Belorukov - modular synth;)
Линк предоставил Ilia Belorukov
Леонид АУСКЕРН