Clark Sommers’ Ba(SH) - Peninsula

Совсем недавно у нас рецензировался альбом команды Chicago Yestet, и вот мы вновь отправляемся в мир чикагского джаза, чтобы познакомиться со вторым альбомом ансамбля Clark Sommers’ Ba(SH) – трио во главе с басистом Кларком Соммерсом. Все имена здесь знакомые по прежним релизам – это и сам Соммерс, и ударник Дана Холл, а саксофонист Джоф Брэдфилд был представлен на нашем сайте в 2018 году и сольным альбомом. Кларк Соммерс – очень опытный музыкант, известный большинству джазового сообщества многолетней работой с другим чикагцем, очень известным вокалистом Куртом Эллингом. Соммерс принимал участие и в записи получившего Грэмми за 2009 год альбома Эллинга Dedicated To You: Kurt Elling Sings The Music Of Coltrane And Hartman. Разумеется, есть у Кларка и собственные проекты, одним из которых является трио Ba(SH), существующее уже двенадцать лет. Его одноименный дебютный альбом был издан в 2013 году.
Но играют вместе Кларк, Джоф и Дана еще дольше. Комментируя работу над новым альбомом Peninsula, Соммерс говорил: «Я специально сочинял музыку с учетом личностей ее исполнителей. Я играю с ними более двадцати лет, и оба они – мои самые близкие друзья и партнеры». В другой раз Соммерс отметил, что трио «дышит, как единый организм». Надо признать, что это не преувеличение. Именно такое ощущение остается после прослушивания программы из семи новых композиций Кларка Соммерса, вошедших в Peninsula.
Великолепен Джоф Брэдфилд. Признаюсь, он произвел на меня в этой записи впечатление, ничуть не меньшее чем в своем сольном альбоме Yes, and... Music for Nine Improvisers, упомянутом выше. Для меня этот саксофонист уверенно входит в элиту мировых мастеров инструмента в джазе. И к такому выводу подталкивает его игра в таких треках, как Morning Bell, The Forgotten и Hope Dance. Обратите внимание, что в трио Соммерса нет ни фортепьяно, ни гитары. И в этих условиях значение игры самого Кларка и ударника Даны Холла повышается в разы. И они не подводят! Весь альбом слышишь действительно коллективную импровизацию высокого класса. В числе лучших композиций выделю потрясающую драматизмом и эмоциональностью The Forgotten и философского, на мой вкус, звучания Hope Dance. Альбом, который с чистым сердцем рекомендуешь всем поклонникам джаза.
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