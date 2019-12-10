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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Andrea Brachfeld - Brazilian Whispers

10.12.2019

Andrea Brachfeld - Brazilian Whispers
В 1974 году Андреа Брэчфелд получила от организации Jazz Interactions премию имени Луиса Армстронга самому выдающемуся студенту, изучающему джаз. С тех пор прошло много лет. Андреа завоевала за эти годы немало новых наград, вошла в топ-группу флейтистов в американском джазе, поработала со многими звездами, включая Уоллеса Роуни, Пакито Д’Риверу, Билла О’Коннелла, Уиклифа Гордона, собрала довольно солидную дискографию собственных записей в качестве лидера. Основная сфера ее творческих интересов – это мэйнстрим и, прежде всего, латинский джаз. Именно в этом духе выдержан и ее новый, девятый по счету альбом Brazilian Whispers, с которым она начинает сотрудничество с довольно известным независимым лейблом из Сиэттла Origin Records.

Этот проект записывался с Insight, постоянным рабочим ансамблем Брэчфелд, в который входят пианист и клавишник Билл О’Коннелл, известный басист Харви Эс и ударник Джейсон Тиманн. Кроме них в записи участвовала и представительная группа гостей: также весьма известный нью-йоркский израильтянин, гитарист Рони Бен-Гур, басист Линкольн Гойнс и латинская команда перкуссионистов: бразилец Портиньу и пуэрториканец Чембо Корниэль. Это позволило Андреа расширить звуковую палитру группы, используя для одних треков акустический контрабас Харви, а для других – электрическую бас-гитару Линкольна.

Давняя любовь к бразильской музыке проявилась в посвящении новой работы самому, наверное, известному мастеру бразильского джаза, Антонио Карлосу Жобиму. Программу альбома составили его пьесы, включая такие знаменитые, как Girl From Ipanema, Waters of March и Ligia, наряду с несколькими оригинальными композициями, тоже в латинском духе, сочиненными Андреа в содружестве с Биллом О’Коннеллом. Внутри этого альбома-трибьюта есть и еще один трибьют: композицию Never Let Me Go Брэчфелд посвятила памяти ушедшего из жизни совсем молодым в 2018 году выдающегося трубача Роя Харгрува. Такой командой, которую собрала для Brazilian Whispers Андреа, просто невозможно было сыграть плохо. Мастерство самой Андреа, классная работа ее партнеров оставили у меня от этого диска ощущение праздника, не спадавшее даже в лиричных медленных пьесах (босса-нова без грусти не бывает!). Это ощущение очень точно отражает и обложка альбома, где Андреа в ярком платье с любимой флейтой увековечена на фоне моря изумительной синевы и голубого безоблачного неба. Бразилия – что тут еще скажешь!

© & (p) 2020 Origin Records

11 tks / 63 mins

(Andrea Brachfeld- fl; Bill O' Connell- p, Fender Rhodes; Roni Ben Hur- g; Harvie S- ac.b; Lincoln Goines- el. b, surdo; Jason Tiemann – dr; Portinho –dr, perc; Chembo Corniel- congas, perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Израиль, Пуэрто-Рико, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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