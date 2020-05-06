Mafalda Minnozzi - Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz

Совсем недавно, обозревая другой альбом с бразильским джазом, я говорил о том, что магия бразильской музыки покоряет людей в самых разных странах. И вот – еще один пример, подтверждающий это утверждение. На сей раз речь идет об итальянской вокалистке Мафальде Миноцци и ансамбле американских инструменталистов во главе с продюсером проекта гитаристом Полом Риччи, записавших альбом Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz.
И для Мафальды, и для Пола это далеко не первая встреча с миром бразильской музыки. Для родившейся в Павии, Северная Италия Миноцци вся ее творческая жизнь связана с двумя терминами, заявленными в названии альбома: джаз и босса-нова. Бразильскую музыку она великолепно знает изнутри: Мафальда прожила в Бразилии более 20 лет, сотрудничала здесь с Мильтоном Насименто, Токиньо, Лени Андраде и другими местными звездами. В ее дискографии – пятнадцать альбомов, она исколесила с концертами всю Южную Америку, Штаты и Европу. Не менее искушен в бразильской музыке и Риччи, игравший с Домом Ум Ромао, Аструд и Бебель Жильберту. Под данный проект он собрал великолепную команду музыкантов с классным пианистом Артом Хирахара и парой выдающихся джазовых басистов – Эссиетом и Харви С.
Программа альбома – парад самых ярких и известных композиций бразильского джаза от Жобима, Жильберту, Баден Пауэлла и их более молодых коллег. Во всем этом созвездии я выделил бы, однако, одну вещь - Mocidadе от Тониньу Орты. Именно в ней, на мой взгляд, идеально сошлись вместе босса и джаз – конечно, благодаря искусству Мафальды Миноцци и ее партнеров. Сама же певица говорит об исполняемой музыке очень поэтично: «… это словно вокальный танец, в который вовлечены все чувства, может быть, их даже больше, чем пять.». Мне кажется, энергетика и мастерство, вложенные Мафальдой в ее любимую музыку, транслируются слушателю даже при прослушивании диска. Эту музыку трудно не полюбить. Думаю, не удастся это и вам, читающим данный текст.
2020
13 tks / 57 mins
(Mafalda Minnozzi – voc; Paul Ricci – g; Art Hirahara – p; Essiet Okon Essiet, Harvie S – b; Victor Jones – dr; Will Calhoun, Rogério Boccato – perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН